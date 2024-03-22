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女子傳教慘遭刺青男硬上 坦言：想活著回家才任由擺布

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名男子趁女網友到他家傳教時，誘拐她上樓襲胸、硬上得逞，犯後辯稱2人是你情我願，但女子控訴看到對方身上有刺青，懷疑有黑道背景怕難脫身，只能任由他擺布。法院當庭勘驗，發現男子手腳刺有七爺八爺、日本武士圖案等，不採信男子辯詞依強制性交罪判他3年10月，可上訴。

檢警調查，男子2023年3、4月透過交友軟體認識女子，對方同年4月11日開車到男子家，並表示要和他的媽媽分享宗教信仰，但途中因女子迷路直到晚上8點多才抵達。

男子眼見女子開車疲勞，就假意邀請她上3樓的房間休息，卻不顧她言語拒絕、肢體反抗，就強行親吻女子胸部、下體最後硬上得逞。

台中地院審理時，男子矢口否認強制性交，辯稱和女子發生性行為是你情我願；其辯護人也說，檢察官起訴證據充滿瑕疵，女子前後證詞矛盾，案發後沒馬上離開反而一起洗澡，下樓還和男子媽媽聊天10分鐘，之後彼此也保持聯絡。

女子證稱，當時和男子說不要，但仍被他撫摸胸、臀，還吸舔胸部說「Baby給我好不好？」自己回「這樣不對，我不要」，但男子還是硬上，後來看到他身上有刺青感到很害怕，不知道他有什麼背景，因為還想回家就沒有再掙扎了，任由男子擺布。

女子還說，當時心想「只要活著回家就好」，後來男子就戴上保險套硬上，最後被他帶去浴室洗澡；法院比對女子證詞認為前後一致，沒有重大瑕疵。

且女子隔天就傳訊給男子說「好痛、好痛」、「我不想再看到你」、「你很想要，但我不想要」，男子則回「我認了！」「好吧我知道妳的意思，給個痛快，妳全部封鎖。」

法院也當庭勘驗男子身上刺青，發現他手臂刺有日本女士頭像、背部有線條、小腿有七爺八爺及小龍圖案和日本武士圖像等，與女子證詞相符。

法院認為，女子迷路1個半小時才到男子家，遇害又見對方身上多處刺青，認為他可能有黑道背景深感懼怕，擔心不配合恐難脫身，不採信男子辯詞，依強制性交罪判他3年10月。

台中男子硬上女網友，法院依強制性交罪判他3年10月。示意圖／ingimage
台中男子硬上女網友，法院依強制性交罪判他3年10月。示意圖／ingimage

刺青 日本 黑道

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