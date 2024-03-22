騙扁小子「希望過平靜生活」　詐孫鵬、狄鶯救兒律師費下月宣判

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪假冒律師詐騙，藝人孫鵬（左）、狄鶯（右）夫妻兩人日前到台北地院出庭作證。記者林伯東攝影／報系資料照

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介紹律師郭上維，「灌水」詐騙律師費30萬元，台北地院今天開庭辯論，訂4月18日上午一審宣判。

公訴檢察官求刑時認為，黃、郭2人共同違反律師法，合作模式由來已久，再犯程度則非常高，建議各判他們6個月以上有期徒刑。

黃琪說，本案源於他與劉姓婦人的糾紛案件，偵辦期間已4、5年，他的所有答辯都寫在書狀裡；黃說，他要好好重新生活並不容易，但現在很踏實、幸福，希望以後能夠過平靜的生活。

2018年3月，孫安佐在美國賓州被警方逮捕，警方搜出他擁有槍枝、子彈，經美國法院審判，羈押200多天後遞解出境。

檢方指控，黃琪主動打電話給孫鵬自稱是宋學仁的秘書「Amanda」，表示如果有需要，可代為介紹律師處理孫安佐國內的官司，孫鵬、狄鶯同意接受郭上維為兒子的辯護人。

後來，郭上維到香港與孫安佐碰面，在孫安佐返國警方逮捕前，協助孫安佐聲請刑事提審，不過，檢調自黃琪的另案發現黃、郭關係密切，有關孫安佐的提審訴狀是由黃琪所代寫，再蓋郭的用印，追究黃、郭刑責。