參選山地原住民立委涉以現金賄選　南投縣前原民局長起訴

以無黨籍參選山地原住民立委的南投縣前原住民族行政局長張子孝，去年11月下旬，涉嫌透過競選總部都會區北部執行長黃博文，兩度在苗栗謝姓樁腳家中及新北市樹林區某原住民據點，以現金3000及2000元賄選。新北地檢署今依涉犯公職人員選罷法期約賄選罪起訴張、黃2人，收賄10位選民則認罪獲緩起訴。

檢調偵辦初期原僅鎖定黃男，後來黃男在偵查中供出張男知情，另有證人目擊張男在座車上親手交付賄款給黃男，加上2人事後將手機LINE對話紀錄全部刪除，黃男還將領取現金的選民名冊藏在住處頂樓的水表箱內，檢察官於是認定2人為共犯。但黃男在偵查中自白，協助查獲候選人張男，檢方也依選罷法規定，向法院建請減輕其刑。

出身軍旅的張子孝曾任高職教官，921大地震後轉戰政壇，曾任2屆南投縣仁愛鄉長、南投縣原住民族行政局長及縣府機要秘書等職務。卸任後，張男有意爭取參選山地原住民立委，但國民黨仍決定提名現任立委孔文吉，張男於是脫黨參選，最後因票源分裂，不僅自己沒當選，孔文吉的六連霸止步，更讓民進黨對手伍麗華漁翁得利突圍而出。

檢調查出，去年11月下旬，黃男先前往苗栗縣泰安鄉，向一名謝姓樁腳尋求支持，並現場給予3000元，謝姓樁腳心知為賄選一度拒絕，但黃男表示只要事後簽單子，就可以說是工作人員。