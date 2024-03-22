長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

長榮集團創辦人張榮發（右）與大房三子張國政（左）。圖／聯合報系資料照片

長榮集團大房三子張國政連襟謝國獻，為阻擋老臣柯麗卿、戴錦詮、鍾德美參加董事會支持長子張國華，與新北市永和區永樂里長許政鎧，花錢找黑道製造假車禍、噴辣椒水或電話恐嚇，最高法院依違反個人資料保護法等罪判謝3年10月徒刑定讞。

許政鎧被依違反個資法判刑1年6月，並宣告緩刑4年，沒收10萬元犯罪所得確定。

判決指出，張榮發基金會2018年12月11日上午9時30分許，在長榮國際公司召開董事會，預定改選董事，謝國獻意圖阻止會議順利進行，先透過許政鎧找多名黑道成員，並提供柯麗卿的姓名、電話、照片、地址、車號等個資，寫紙條交代「1.不要出人命、2.車禍事件、3.痛毆、4.打斷牙、5.弄瞎」。

黑道打手於董事會當天上午8時，騎機車從後方撞擊柯麗卿的座車，趁機朝柯麗卿噴辣椒水，導致額頭、眼睛、前臂及手背刺痛、灼熱，使柯麗卿無法立刻前往董事會。

謝國獻、許政鎧又想讓戴錦詮、鍾德美辭去長榮國際公司總經理、張榮發基金會董事長兼執行長的職務，以同樣方式提供黑幫成員有關2人的姓名、電話、照片、地址、車號等個資；打手於2019年1月24日、29日尾隨戴錦詮的座車，甚至持甩棍闖入停車場，故意讓保全傳遞消息，讓戴心生畏懼。

打手2019年1月28日前往鍾德美住處欲交付恐嚇信件，但未遇見鍾女；隔天上午7時許，打電話恐嚇鍾女「有人託我放話，我知道你每天搭公車上班，會派2組人2部車跟蹤你」、「你2日內要辭去基金會董事長及執行長職務」、「不得出席長榮國際公司股東會」、「你若不配合將至你家放火、對你及家人不利。

謝國獻否認犯行，一審判謝國獻應執行8月徒刑，得易科罰金，許政鎧應執行6月得易科罰金之刑，並宣告緩刑2年。二審依2個個資法非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍内利用個人資料罪，各判2年8月、2年4月徒刑，應執行3年10月徒刑。