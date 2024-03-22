台中男毒駕BMW亂竄撞死騎士 沒去上香、未賠半毛錢判8年

台中蘇姓男子前年吸毒開1輛BMW違規被保大警方跟隨，他竟連闖紅燈、高速亂竄，在北屯區撞死謝姓機車騎士，法院一審依妨害公眾往來致死罪判他8年，檢方不服上訴，指蘇沒去靈堂上香、未賠半毛錢，一審判太輕不符社會期待，二審認為原審認事用法、量刑均妥適予以駁回，仍可上訴。

檢警調查，蘇男2022年7月14日吸食安非他命，16日一早9點多開1輛白色BMW經北屯區違規左轉，被巡邏的台中保大警員跟隨在後，蘇先是在中平路、經貿五路岔路貿然左轉，沿途不斷闖紅燈、變換車道，在后庄路、后庄七街口撞上謝姓騎士，波及周邊1輛小貨車、4輛機車。

謝姓騎士遭猛烈撞擊，頭部重創、全身多處骨折慘死，蘇男自己也撞到腳骨折，經抽血驗出安非他命成分。

台中地院一審認為，蘇是智識正常成年人，吸毒後仍開車上路，且在遭警方巡邏車跟隨後，就隨即在道路猛然左轉、任意變換車道、跨越雙黃線及超速最終釀禍。

一審發現，蘇男曾販毒、違反藥事法被判9年入獄，依累犯加重其刑，並審酌他毒駕上路，又為躲避警方跟隨就危險駕駛，造成謝姓騎士遭撞死害家屬傷痛不已，且犯後沒有和解，依犯妨害公眾往來安全致人於死罪，累犯，判他8年徒刑。

檢方不服上訴，主張蘇同時有「妨害公眾往來安全之駕駛行為」、「吸毒後駕駛」，及「無照駕駛」至少3項違規，且肇事「致人於死」的結果，不僅應構成刑法第185條第2項，也應依道路交通管理處罰條例第86條加重其刑，一審卻僅加重1次，判處蘇8年顯有量刑輕重失衡。

檢方痛批，蘇男犯後沒和家屬誠心道歉，也未到死者靈堂上香，事發至今1年多未賠償半毛錢，態度相當惡劣，且他前科累累，至今沒悔過還另涉販毒案件偵查中，也應以累犯加重，也提出雲林、基隆地院，及台中高分院類似判例，主張一審判太輕不符社會期待。

蘇男也提上訴，僅表示一審判太重，他有誠意和家屬和解但因加額差距過大才沒共識。

台中高分院二審指出，蘇男毒駕致死犯行，已依刑法第185條之3第2項論處，不得再依道交條例加重，檢方所舉判例也因具體個案不同，難以援引，認為原審認事用法、量刑均妥適，駁回檢方、蘇男上訴。

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