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交保後電叩證人 陳重文羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜張宏業／台北報導

台北市議員陳重文。記者黃義書／攝影
台北市議員陳重文。記者黃義書／攝影

台北市議員陳重文被控收受警用監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌賄賂，利用質詢施壓拉高預算，北檢認為全案有共犯待查，上周聲押禁見陳重文，法院裁定200萬元交保，檢方不服抗告，高等法院發回重裁，台北地院昨裁定羈押禁見。

北檢聲押理由指出，陳重文出資成立「立展公司」，負責廢棄物清理，公司執行長是就是陳男特助楊貫中，檢方發動搜索時曾約談楊男到案，是偵查中重要證人，詎料陳男交保後立即打電話與楊男聯繫，顯有接觸證人串證之虞。

陳重文抗辯說，搜索當天因立展公司開出的票跳票，他才打給楊貫中要處理跳票的事，與監視器標案無關，且楊男也沒接電話，但說詞未獲法官採信。

調查顯示，台智光拿到標案後負責光纖傳輸，監視器部分發包給陳重文與友人康立錡合資的立錡雲端科技公司，台智光匯款800萬元給立錡雲端科技後，該公司又匯出700多萬元給康男實質掌控的「維礦公司」，顯有圖利弊端。

裁定指出，依檢方聲押部分事實，共犯、證人及相關資料，均顯示陳重文涉犯貪汙圖利罪、財產來源不明罪、公司法驗資不實罪，各罪間金流錯綜，關係密切。

依檢方掌握資料，陳重文實質上已獲不明來源財產利益，只因避免受重刑，才暫時坦承部分事實，仍有可能避重就輕翻供，確有勾串共犯或證人之虞，由於陳男涉犯貪汙罪侵害公帑，影響層面深遠，有羈押禁見必要。

2023年台北市警察局編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」預算，原預算金額5.5億元，後調整減為4.6億元，李慶煌找陳重文關說，盼利用質詢機會拉高預算。

調查指出，2023年12月至2024年1月，李慶煌多次邀陳重文聚會，疑給付數百萬元賄款，陳事後在質詢時向市警局施壓，提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5.2億元。

監視器 網路 陳重文

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