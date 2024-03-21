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搶錢殺人遭檢方求處無期徒刑 詐團3人當庭道歉盼給機會

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹地方法院18日起審理首件國民法官案件，為2022年12月竹苗發生的「詐團黑吃黑活埋命案」。新竹地院海選250名國民法官，最終選出4女2男，今天審理重點在於3名被告徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人量刑，檢辯雙方也展開攻防。檢方認為3人均具殺人犯意、手段凶殘，依強盜殺人罪建請法官求處無期徒刑、褫奪公權終身。

這次審理的案件為112年度國審重訴字第1號的「詐團黑吃黑活埋命案」，詐騙集團成員張晉毅、藍昱翔、徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人，因詐騙集團上游綽號「紅財神」與死者陳姓男子有60萬詐騙利益糾紛，2022年12月29日前往陳男家中將人擄走，並從陳男白色BMW車上強取60萬，事後又將陳男載至苗栗偏僻處。

張男等人原本預計要將陳男丟入海中，但因有海巡人員作罷，後來又將陳男帶至偏僻處，拿出預備的鐵鍬挖出足以埋入活人的坑洞。陳男趁隙打電話報警，待坑洞挖好後，張、藍2人以凶器敲打陳男頭部及斬擊其左腳跟，趁陳男無力反抗將他活埋進坑洞中，雖陳男一度求饒「大哥，多少錢都願意給，放過我吧」，但眾人仍將他活埋，導致陳男窒息死亡，受有頭部大面積外傷、肺部腫脹、口鼻有泥沙等。

張男等人為躲避警方追捕，犯案後與藍、徐、郭、謝等人以每人10萬，同分取來的60萬現金，張晉毅、藍昱翔當天即搭機潛逃至柬埔寨躲避追緝，而徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人則先後遭警方逮捕。

檢方認為，被告3人均具殺人犯意且手段凶殘，建請國民法官與職業法官依強盜殺人罪處無期徒刑、褫奪公權終身，不法所得財物宣告沒收。

被告徐維韓、郭育廷及謝旻錡也當庭向死者陳男的哥哥和父母道歉。年紀最輕、24歲的郭育廷更表示他會盡全力彌補傷害，在監獄也會懺悔，若未來有機會也會到社福團體當義工，彌補自己對社會造成的傷害，希望能給他一次改過自新的機會。

被告謝旻錡辯護人任君逸稱，謝旻錡積極與家屬達成和解，且尚知悔悟，在量刑辯論中，盼國民法官與職業法官求處17年至19年有期徒刑；徐維韓、郭育廷辯護人對檢察官量刑無意見，但盼看在2名被告尚為年輕、已知悔悟，並審酌其家境不佳等狀況減輕其刑，至於褫奪公權終身部分均無異議。

審判長也於今天宣布言詞辯論終結，明天上午將進行終局評議，預計下午1點30分宣判。

一名警察因尿急，走到偏僻山區想小解時，赫然發現一座奇怪的土堆，沒想到撥開土堆，竟發現死者的腳。記者黃羿馨／翻攝
一名警察因尿急，走到偏僻山區想小解時，赫然發現一座奇怪的土堆，沒想到撥開土堆，竟發現死者的腳。記者黃羿馨／翻攝
新竹地方法院18日起審理首件國民法官案，為2022年12月新竹發生的「詐團黑吃黑活埋命案」。記者黃羿馨／攝影
新竹地方法院18日起審理首件國民法官案，為2022年12月新竹發生的「詐團黑吃黑活埋命案」。記者黃羿馨／攝影
這次審理的案件為112年度國審重訴字第1號的「詐團黑吃黑擄人命案」，警方將20多歲郭姓、謝姓、徐姓等3名共犯查緝到案，並起獲嫌犯作案衣物一批及被害人所有現金。記者黃羿馨／翻攝
這次審理的案件為112年度國審重訴字第1號的「詐團黑吃黑擄人命案」，警方將20多歲郭姓、謝姓、徐姓等3名共犯查緝到案，並起獲嫌犯作案衣物一批及被害人所有現金。記者黃羿馨／翻攝

國民法官 殺人 詐騙集團

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