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陳重文涉貪交保再開羈押庭「捉放曹」 法官裁定羈押禁見

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陳重文涉貪交保再開羈押庭「捉放曹」 法官裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收受警用監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌賄賂，利用質詢施壓拉高採購預算，檢方聲押，法院裁定200萬元交保，檢方提抗告，台灣高等法院發回重裁，台北地院今天傳喚陳重文開庭，裁定羈押禁見。

2023年間台北市政府警察局編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」預算，原預算金為5.5億元，之後主動調整減至4.6億元送審，李慶煌透過陳豐源找上陳重文關說，希望利用質詢拉高預算。

2023年12月至2024年1月間，李慶煌曾多次邀陳重文聚會，疑給付數百萬元賄款給陳重文，陳事後在質詢時向市警局施壓，提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5.2億元。

調查指出，台智網負責3M寬頻光纖傳輸系統，監視器工程則發包給立錡雲端科技公司，而陳重文又有投資立錡雲端科技，與負責人康立錡交好，檢方認定其中有利益輸送關係。

檢廉日前搜索、約談陳重文，依貪汙治罪條例違背職務收賄罪聲押禁見，不過，台北地院認為，陳重文坦承涉公司驗資本不實罪，但有關與康立錡以預先分配機關標案款項層轉得利等節，供述與證人說法有出入，仍駁回聲押，裁定200萬交保，檢方不服裁定抗告。

台灣高等法院審理認為，陳重文涉犯貪汙治罪條例圖利、財產來源不明及公司法資本不實等罪嫌重大，圖利罪是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有串證、滅證之虞，本案案情龐雜，有待檢察官查明。

裁定書又指出，陳重文具有民意代表身分，對涉案人員及證人具有一定影響力，交保後確有勾串證人的舉動，一審裁准200萬元交保，卻未具體說明保證金如何足以替代羈押，檢察官抗告為有理由，撤銷原交保裁定發回重裁。

台北市議員陳重文。記者黃義書／攝影
台北市議員陳重文。記者黃義書／攝影

監視器 陳重文

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