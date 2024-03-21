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割頸案「乾哥」殺人罪送新北檢 被害父母：無教化可能

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市去年底發生國中生遭割頸案，新北地院少年法庭今上午公布最新裁定結果，郭姓少年被依殺人罪移送新北檢偵辦。被害者父母透過新北板橋區政顧問石一佑發聲，表示「這2名殺人犯根本沒有悔意，只想脫罪，已無教化可能，養不教父之過，家長也須負起應負的責任。」

石一佑表示，事情發生至今，楊爸爸跟楊媽媽心情依然很沉痛，但是必須堅強起來，因為還有一個女兒要照顧，還要幫兒子伸張正義，在法院聽這2個國中生殺人犯根本毫無悔意，只想脫罪，已無教化可能。

石一佑說，楊姓父母希望2個人都要得到應有的懲罰，養不教父之過，家長也須負起應負的責任，「不是不能原諒，但是2人從來不認錯，而且態度差，還殺死了他們兒子，犯了這麼大的錯誤，是沒有辦法被原諒的。」

國中割頸案，被害者父母透過新北板橋區政顧問石一佑發聲，表示「這2名殺人犯根本沒有悔意，只想脫罪，已無教化之可能」。圖／石一佑提供
國中割頸案，被害者父母透過新北板橋區政顧問石一佑發聲，表示「這2名殺人犯根本沒有悔意，只想脫罪，已無教化之可能」。圖／石一佑提供
國中割頸案，被害者父母透過新北板橋區政顧問石一佑發聲，表示「這2名殺人犯已無教化之可能」。圖／石一佑提供
國中割頸案，被害者父母透過新北板橋區政顧問石一佑發聲，表示「這2名殺人犯已無教化之可能」。圖／石一佑提供

殺人 父母

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