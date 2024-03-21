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免看診可拿藥...台中前衛生所主任夥警員夫違法獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區衛生所祁姓女前主任，涉從2015年至2021年，與擔任警員的王姓丈夫，接受警局警員、眷屬、殯葬業者等31人的請託，在沒有看診下，就依對方口述症狀，幫忙掛號、開立處方箋、領藥，二人被依偽造文書罪起訴，一審認定二人有39次犯行，分判3月至6月不等徒刑，全案上訴二審後，駁回上訴，判祈女9月徒刑、緩刑2年；王男7月徒刑、緩刑2年，另分別支付公益捐10萬元、5萬元。

台中地檢署調查，祁女在2015年至2021年6月間，擔任北區衛生所主任兼醫師，北區衛生所和衛福部健保署有簽訂「全民健康保險特約醫事服務機構合約」，應以服務實際病患看診，視病徵製作醫療紀錄才能向健保署申領醫藥給付，患者未親自就診不得治療開立處方箋。

不過，祁女與擔任第一警分局警員的王姓丈夫，無視相關規定，接受台中市數個分局警員及眷屬、台中殯儀館員工、殯葬業者及眷屬等31人請託，由二人取得請託人健保卡、掛號費後，沒有實際看診僅憑對方口述症狀就幫掛號、開立處方箋代為領藥。

檢方發現，請託者沒有實際看病卻拿藥的次數介於1至8次不等，最多有人拿了16次藥，祁女、王被帶回調查時，承認有偽造文書的犯行。祁女說，提供不到診卻開處方服務對她沒好處，增加工作量還自掏腰包，只是「服務民眾」，衝高門診量也是對衛生所團隊有好處，不會刪減編制、維持疫苗供應量；王也說，常幫墊付掛號費，老婆沒有業績問題，也沒從中獲利。

此案一審時認定二人涉犯偽造文書事證明確，一共有39次犯行，分別判處3月至6月不等徒刑，可易科罰金，但未定應執行刑。

全案上訴台中高分院後，認定二人涉犯偽造文書事證明確，不過審酌二人未曾受有有期徒刑的宣告，且已坦承犯行，審酌二人是應便宜行事而觸犯法禁，歷經此刑事偵審程序後，應知所警惕，無再犯之虞，判祁女9月徒刑、緩刑2年、公益捐10萬元；王男判刑7月、緩刑2年、公益捐5萬元，全案確定。

台中市北區衛生所祁姓女前主任與警職的王姓丈夫，涉在2015年至2021年間，接受請託，以不看病方式拿藥，台中高分院駁回上訴，判二人緩刑2年。圖／本報資料照
台中市北區衛生所祁姓女前主任與警職的王姓丈夫，涉在2015年至2021年間，接受請託，以不看病方式拿藥，台中高分院駁回上訴，判二人緩刑2年。圖／本報資料照

健保署 偽造文書 衛生所

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