快訊

跌破外界眼鏡！央行宣布升息半碼 房貸恐跟進調升

MLB／水原一平是否偷錢？專家稱「事件不單純」：大谷翔平恐遭調查

蛇蠍酒女全家動員...誘殺男友棄屍盜領473萬 最終判關無期逃死定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

女子林姝妤夥同父母、弟弟，誘騙張姓男友出遊後下藥勒斃、綁空心磚棄屍東螺溪，並盜領張的473萬元，最高法院今依強盜殺人、棄屍等罪判林女無期徒刑、父親16年6月、母親和弟弟各15年6月徒刑，全案定讞。

林姝妤平時在八大行業上班，張每月給她10萬元生活費，但兩人經常爭吵，林女又覬覦張持有的人頭帳戶中有大筆款項，林女父母、弟弟則認為張從事非法金流工作，還曾對林女暴力對待，也反對兩人交往，一家四口合謀殺張。

林姝妤2021年10月十15日誘騙張回彰化老家，林母拿摻有安眠藥的飲料給張喝，一家人開車載張到漢寶濕地，抵達後林父、林弟拿童軍繩從後座勒斃張，林女、林母拿黑色膠帶纏繞張的臉、塞進行李箱，傍晚再包裹遺體、綁上2塊空心磚棄屍東螺溪底，再盜領473萬元。

一家人事後因擔心張的屍體可能浮出水面，再度前往棄屍地點，搬運溪邊較大的石頭壓在屍體上，避免屍體浮出水面或被溪水沖至岸邊，被人發現。

一審依強盜殺人、棄屍罪判林女無期徒刑，另依共同殺人、詐欺、棄屍等罪判林父17年、林母及林弟各16年徒刑。檢察官上訴，主張林女父母、弟弟都和林女有強盜殺人犯意，一審量刑過輕。

台中高分院二審認為林女父母、弟弟表示因張欺負林姝妤才殺人，並非為錢，後來才知林女有拿張的現金、提款卡，另也無證據顯示3人有參與，難認有強盜犯意。

二審指出，林姝妤一家人已和張的兒子和解，量刑因子變更，但林女覬覦張的金錢殺人，父母、弟弟認為張未善待林女就共謀，且殺人棄屍後兩天，又回現場拿石頭壓覆屍體，計畫縝密、無驚恐之意。

另外，鑑定評估林女、林弟有高度復歸社會可能性，雙親則有中度復歸社會可能，依強盜殺人、棄屍罪改判林女無期徒刑，依殺人、詐欺、棄屍罪改判林父16年6月、林母及林弟各15年6月徒刑；最高法院認為判決沒有違誤，今駁回上訴，全案確定。

彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。圖／翻攝自林女臉書
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。圖／翻攝自林女臉書

棄屍 殺人 父母

延伸閱讀

無期徒刑假釋再犯罪得重關25年 憲法法庭判「不分輕重」違憲

高雄女嬰棄屍荒野 生母涉殺人罪？法界人士：死因成關鍵

大學生男友幫棄嬰屍 女五專生懷孕沒產檢：突然生下嚇一跳

影／查到了！高雄女棄嬰案警逮19歲小媽媽 男友騎機車棄屍

相關新聞

香港媒體人「姜牧師」遇刺 竹聯幫分子逃3天被逮送北檢複訊

香港媒體人「姜牧師」 姜嘉偉日前凌晨在台北市中山區林森北路、錦州街口遭林姓男子持刀刺傷，送醫後無大礙，林男犯後往南部逃逸...

獨／新竹市府驚傳檢廉搜索 林智堅時期衛生局前科長涉貪遭聲押

新竹市長高虹安擔任市長期間話題不斷，對外有立院助理費涉貪官司纏身，近月密集審理中，未料新竹市政府衛生局也爆出在前市長林智...

徐巧芯批進口蛋恐致癌「謀財害命」 農業部敗訴理由曝光

立法委員徐巧芯擔任台北市議員期間，在臉書發表「超思進口的蛋可能致癌」、「政府謀財又害命」文章，被農業部提回復名譽訴訟，要...

蛇蠍酒女全家動員...誘殺男友棄屍盜領473萬 最終判關無期逃死定讞

女子林姝妤夥同父母、弟弟，誘騙張姓男友出遊後下藥勒斃、綁空心磚棄屍東螺溪，並盜領張的473萬元，最高法院今依強盜殺人、棄...

割喉案2少年不公布罪名 新北院：避免影響檢方認定

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，今天分別宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，雙雙依涉犯5年以上重罪移送檢方...

王瑞豐冤案獲平反 前大法官黃虹霞是關鍵推手

男子王瑞豐27年的冤情得以洗刷，去年的憲法判決是一大關鍵，前大法官黃虹霞是當初判決主筆者，也是開啟王瑞豐能夠取得再審機會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。