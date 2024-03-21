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北市女中醫詐領健保補助2萬 詐欺判刑得易科罰金18萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

71歲謝姓女中醫被控向健保署虛報醫療費用詐領2萬9004元，健保署接獲檢舉，將謝女移送法辦，台北地方法院審理，依詐欺罪判她應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

謝女任職台北市中山區某中醫診所院長，依診所臉書顯示，號稱以自然養生醫學，用返樸歸真的方式提高自我免疫力。

檢察官指控，謝女是執業中醫師，2019年1月到2020年5月偽造全民健保保險對象的就診病名、醫療處置，登載在病歷單、就醫紀錄，按月持向健保署虛報醫療費用，健保署承辦人員因而核給謝女申請的醫療點數2萬9004點，謝女詐得2萬9004元，法院審理，她認罪。

判決書說，謝女身為執業醫師，不遵守法令，不實登載就醫紀錄，損害健保署醫療給付管理的正確性，考量她犯後坦承犯行、平日素行、犯罪動機、目的、手段，並參酌謝女所侵害的法益不是不可回復，依法量刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

中醫 健保署 醫師

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