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徐巧芯批進口蛋恐致癌「謀財害命」 農業部敗訴理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法委員徐巧芯擔任台北市議員期間，在臉書發表「超思進口的蛋可能致癌」、「政府謀財又害命」文章，被農業部提回復名譽訴訟，要求她撤除臉書貼文，並在三大報頭版、臉書置頂貼文刊登澄清啟事，台北地方法院今判決農業部敗訴，可上訴。

徐巧芯2023年9月3日於臉書粉絲專頁發表標題為「深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌！」文章，內容提及「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021PPM、氟甲磺氯黴素氨0.008PPM。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」

徐巧芯事後修改部分內容為「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性」，仍被警方認定散布謠言，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法移送法辦，法院最終裁定不罰。民事部分，農業部認為徐巧芯不法侵害名譽權，提告要求移除貼文，並在三大報及臉書刊登澄清啟事。

台北地院指出，徐巧芯的貼文涉及大眾食品安全與國家財政預算的編列使用，與公共利益相關，且是針對政府施政措施的可受公評事項發表評論，政治民主、社會健全發展與個人名譽可能遭受損失衡量下，顯然有較高的價值，名譽權在此須一定程度的退讓。

法院認為，審酌徐巧芯提出網路新聞資料、報導，足認徐巧芯發表前已合理查證，且有相當理由信為真實，且徐巧芯以夾敘夾議方式發表評論，不具有違法性，認為農業部請求回復名譽無理由，判決農業部敗訴。

國民黨立委徐巧芯。記者杜建重／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者杜建重／攝影

徐巧芯 超思 農業部

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