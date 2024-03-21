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割喉案2少年不公布罪名 新北院：避免影響檢方認定

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，今天分別宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，雙雙依涉犯5年以上重罪移送檢方偵辦，卻不願公布2名少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦。新北地院說明，少年法庭進行的是審理前調查，法官考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，因此不便提供審前調查時的預立罪名或案由，以免未審先判和影響檢察官認定。

同時，新北地院也公布了少年法庭這段期間所進行的調查作為，證明少年法庭已積極釐清案情，表示去年12月25日案發後，少年法庭隔日收案分由2位法官承審後，隨即擬定審理計畫並指定調查官進行調查，2名少年收容期間，也請少年觀護所鑑定晤談，持續加強輔導。

全案共經10次開庭調查、審理後，2位法官認為2名少年均涉犯5年以上重罪，且行為時已滿14歲，依少事法相關規定裁定移送檢方偵辦，2人10天內均可抗告。據悉，少年法庭當初內部立案不外乎就是殺人或傷害致死，前者可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；後者可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺5刀，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。

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新北地院少年法庭就國三生割喉案，宣示將涉案的郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，雙雙移送檢方偵辦，但為符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不便提供審前調查時的預立罪名或案由。圖／聯合報系資料照片
新北地院少年法庭就國三生割喉案，宣示將涉案的郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，雙雙移送檢方偵辦，但為符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不便提供審前調查時的預立罪名或案由。圖／聯合報系資料照片

少年觀護所 殺人

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