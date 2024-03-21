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臉色凝重出庭！陳重文質詢警用監視器採購涉貪 押不押傍晚決定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市議員陳重文遭指控涉嫌護航承攬市警局監視器的業者台灣智慧光網公司，台北地院裁定200萬交保，對此台北地檢署不服提出抗告，下午台北地院將重新召開聲押庭。陳重光開庭前十多分鐘戴著棒球帽及口罩抵達地院出庭。記者黃義書／攝影
台北市議員陳重文遭指控涉嫌護航承攬市警局監視器的業者台灣智慧光網公司，台北地院裁定200萬交保，對此台北地檢署不服提出抗告，下午台北地院將重新召開聲押庭。陳重光開庭前十多分鐘戴著棒球帽及口罩抵達地院出庭。記者黃義書／攝影
北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者台灣智慧光網負責人李慶煌賄賂，檢廉搜索、約談聲押陳，陳獲裁定200萬元交保，檢方不服提抗告，台灣高等法院撤銷發回重裁，台北地院今天下午再開羈押庭，陳準時出庭，臉色凝重，法官預計傍晚會作成裁定。

高院發回裁定認為，陳重文涉犯圖利罪是最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且陳有串證、滅證之虞，本案案情龐雜，有待檢察官繼續查明釐清。

檢廉調查，2023年台北市政府警察局編列有「監視錄影系統傳輸網路服務費」採購案相關預算，李慶煌透過陳重文關說，希望陳利用職權施壓、質詢拉高預算。

調查指出，2023年12月至2024年1月間，李慶煌多次邀陳重文聚會，疑給付數百萬元賄款，陳重文在質詢時果然向市警局施壓，提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5.2億元。

台北市議員陳重文遭指控涉嫌護航承攬市警局監視器的業者台灣智慧光網公司，台北地院裁定200萬交保，對此台北地檢署不服提出抗告，下午台北地院將重新召開聲押庭。陳重光手提著一紙袋，隨院警步入法庭。記者黃義書／攝影
台北市議員陳重文遭指控涉嫌護航承攬市警局監視器的業者台灣智慧光網公司，台北地院裁定200萬交保，對此台北地檢署不服提出抗告，下午台北地院將重新召開聲押庭。陳重光手提著一紙袋，隨院警步入法庭。記者黃義書／攝影
台北市議員陳重文遭指控涉嫌護航承攬市警局監視器的業者台灣智慧光網公司，台北地院裁定200萬交保，對此台北地檢署不服提出抗告，下午台北地院將重新召開聲押庭。陳重光開庭前十多分鐘戴著棒球帽及口罩抵達地院出庭。記者黃義書／攝影
台北市議員陳重文遭指控涉嫌護航承攬市警局監視器的業者台灣智慧光網公司，台北地院裁定200萬交保，對此台北地檢署不服提出抗告，下午台北地院將重新召開聲押庭。陳重光開庭前十多分鐘戴著棒球帽及口罩抵達地院出庭。記者黃義書／攝影
台北市議員陳重文遭指控涉嫌護航承攬市警局監視器的業者台灣智慧光網公司，台北地院裁定200萬交保，對此台北地檢署不服提出抗告，下午台北地院將重新召開聲押庭。陳重光手提著一紙袋，隨院警步入法庭。記者黃義書／攝影
台北市議員陳重文遭指控涉嫌護航承攬市警局監視器的業者台灣智慧光網公司，台北地院裁定200萬交保，對此台北地檢署不服提出抗告，下午台北地院將重新召開聲押庭。陳重光手提著一紙袋，隨院警步入法庭。記者黃義書／攝影

北市 網路 陳重文

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