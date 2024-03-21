提告徐巧芯指超思進口蛋恐致癌敗訴 農業部：不會再上訴
國民黨立委徐巧芯去年於臉書貼文指超思公司進口的巴西雞蛋經檢出「氟甲磺氯黴素」殘留，還可能致癌，農業部基於引發食安恐慌為由提起民事訴訟，今台北地院判決農業部敗訴。農業部表示，徐巧芯貼文後已修改部分內容，因此無繼續上訴的理由。
徐巧芯去年9月臉書貼文指超思公司的進口的蛋可能致癌，因檢出氟甲磺氯黴素等殘留，雖之後修改為「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性」，但仍遭依違反「社會秩序維護法」移送法辦，農業部也對徐引發食安恐慌提起民事訴訟，不過台北地院今上午判決農業部敗訴，可上訴。
農業部常務次長杜文珍受訪回應，因為徐的貼文之後更正內容，因此可以理解法院的判決，公眾人物關心是好事，政府本來就該被監督，然而事實陳述也應該要正確，徐委員後來第一時間更正，代表相關訊息有被傳達到，因此沒看到農業部還要繼續上訴的理由。
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