快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

澳洲留學注意！23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

提告徐巧芯指超思進口蛋恐致癌敗訴 農業部：不會再上訴

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯去年於臉書貼文指超思公司進口的巴西雞蛋經檢出「氟甲磺氯黴素」殘留，還可能致癌，農業部基於引發食安恐慌為由提起民事訴訟，今台北地院判決農業部敗訴。農業部表示，徐巧芯貼文後已修改部分內容，因此無繼續上訴的理由。

徐巧芯去年9月臉書貼文指超思公司的進口的蛋可能致癌，因檢出氟甲磺氯黴素等殘留，雖之後修改為「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性」，但仍遭依違反「社會秩序維護法」移送法辦，農業部也對徐引發食安恐慌提起民事訴訟，不過台北地院今上午判決農業部敗訴，可上訴。

農業部常務次長杜文珍受訪回應，因為徐的貼文之後更正內容，因此可以理解法院的判決，公眾人物關心是好事，政府本來就該被監督，然而事實陳述也應該要正確，徐委員後來第一時間更正，代表相關訊息有被傳達到，因此沒看到農業部還要繼續上訴的理由。

國民黨立委徐巧芯去年於臉書貼文指超思公司進口的巴西雞蛋經檢出「氟甲磺氯黴素」殘留且可能致癌，農業部因此提起民事訴訟，今（21日）台北地院判決農業部敗訴。雞蛋示意圖。本報資料照片
國民黨立委徐巧芯去年於臉書貼文指超思公司進口的巴西雞蛋經檢出「氟甲磺氯黴素」殘留且可能致癌，農業部因此提起民事訴訟，今（21日）台北地院判決農業部敗訴。雞蛋示意圖。本報資料照片

徐巧芯 農業部 食安

延伸閱讀

徐巧芯批進口蛋恐致癌「謀財害命」 農業部提告捍衛名譽但輸了

徐巧芯本名竟叫美鳳 少年白髪不染「我是白平頭蜜獾」

柯建銘擬阻國會改革 徐巧芯：全部綠委地上打滾都沒用

綠委抗議韓國瑜沒收質詢 徐巧芯：民進黨就是盧小小

相關新聞

軍法冤囚2年...王瑞豐今終獲無罪激動哽咽 妻等27年：我始終相信他

「他很幸運遇到我，我始終相信他無罪。」男子王瑞豐27年前被控涉入搶案，被控涉案的陳姓同夥早獲清白判無罪，王卻受軍法審判入...

無照酒駕撞死單親爸國民法官判7年2月 二審450萬和解...極可能改判

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，檢方依酒駕致死罪起訴，為台北地院第一件國民法官參審案，合議庭判李7年2月徒刑。李上訴...

提告徐巧芯指超思進口蛋恐致癌敗訴 農業部：不會再上訴

國民黨立委徐巧芯去年於臉書貼文指超思公司進口的巴西雞蛋經檢出「氟甲磺氯黴素」殘留，還可能致癌，農業部基於引發食安恐慌為由...

Melody官司纏身！遭控借70萬美元買房沒還錢 前夫還提告離婚無效

藝人殷悅Melody（本名劉恭顯）被控為買美國加州的房子，委由當時的丈夫吳育奇向林姓友人借款70萬美元，林提民事訴訟請求...

桃園男騙BLACKPINK粉絲有票 詐2000元下場曝光！

只要是當紅歌手或團體在台開演唱會，門票幾乎秒殺，桃園蘆竹20歲簡姓男子看準粉絲求票心切，去年2月間在臉書架設BLACKP...

刀都彎了！遭檢舉縱容家犬四處亂便 男持番刀砍鄰居

家住桃園龍潭區劉姓男子，因家裡豢養的犬隻隨意排便又不清理，遭鄰居向桃園市環保單位檢舉，2022年9岳14日當午2名稽查員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。