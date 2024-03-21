越南女看護傳「我走了」丟重殘婦在家 家屬告遺棄敗訴

越南籍阮姓女子被控在前年間遺棄不良於行的柯姓婦人，台中高分院判阮女無罪。圖／本報資料照 越南籍阮姓女子在前年間申請入台，在台中擔任雙腳不良於行、領有重度身心障礙手冊的柯姓婦人的看護，未料阮女因不適應工作，才到職9天就向柯婦女兒傳訊「我找朋友」、「我已走了」，柯婦女兒傳訊告知阮女不能離開，阮女都已讀不回，柯婦女兒提告遺棄，一審認為，阮女離開時，柯婦非無自救能力之人，「雖行為可議」，但不構成遺棄，判無罪，二審今維持原判。

判決指出，越南籍阮姓女子在前年7月12日申請入台，擔任因病雙腳不良於行柯姓婦人的看護工，不過阮女在到職9天後，即用英文柯婦女兒傳訊「老闆，我外出訪友，你能回來照顧你母親嗎」，柯婦女兒回訊「太遠了，不行」，阮女則回「我已經走了」，隨後訊息雖然顯示已讀，但未再回覆柯婦女兒訊息。

柯婦女兒認為，母親領有重度身心障礙手冊，每天要導尿4次，屬於無自救能力之人，阮女依契約對母親有扶助、保護責任，但卻自行駕駛友人車輛離開，據此提告遺棄。

阮女經檢方發布通緝後到案，阮女辯稱，她沒有遺棄柯婦，離開時柯婦已經在安穩睡覺，而且她還有傳訊給柯婦女兒，要柯婦女兒回家照顧。

台中地院審酌，柯婦僅雙腿不良於行，需要乘坐輪椅，不過意識清楚，出庭應答時，溝通無礙，而且平時會使用手機，也會用通訊軟體LINE，手機都會放在床邊的收納盒，是否屬於「非待他人之扶養、保護即不能維持其生存」之無自救力之人，已有疑問。

法官也說，柯婦在阮女離開時，已導尿完畢入睡，截至隔天上午為止，無需在導尿，而且隔天上午就會有師兄姐到柯婦所住的佛道院開門，所以阮女擅自離開佛道院的行為，是否已構成被遺棄者發生生命危險，也有疑問。

法官說，另外柯婦女兒同樣對柯婦有照顧、撫養的義務，雖然阮女「行為可議」，但既然阮女已有通知柯婦女兒，主觀上即無遺棄故意，判處無罪。

全案上訴二審後，台中高分院今天審結，仍認為一審認定柯婦當時無生命危險，阮女離開不構成遺棄，駁回上訴，仍判無罪。