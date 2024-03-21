他不爽小舅子關閉家中總電源…怒拿武士刀刺入肺葉致死 判關15年定讞

陳姓男子前年不滿林姓小舅子關閉電源總開關，2人發生口角、肢體衝突，陳拿武士刀刺進林的背部，林口中吐血、傷及肺葉，最終不治身亡，最高法院依殺人罪判刑15年，全案定讞。

陳平時和林同住，日常相處常有口角糾紛，2022年11月12日晚間9時許，林關閉住處2樓電源總開關，陳上前理論，2人爭吵、爆發肢體衝突，林從房間內拿出武士刀作勢要攻擊，陳見狀後閃避，並與林扭打，過程中武士刀掉在地上，陳見狀拾起武士刀，順勢朝林的背部刺入，並刺入肺葉，造成肋膜腔積血約800毫升。

林金松倒臥在地，口中不斷吐血、身體抽蓄，陳則不斷對著林喊叫林的乳名，陳的妻子也是林的姊姊見狀打119叫救護車，但救護人員趕至現場時，林已無呼吸心跳、當場死亡，警方報請檢察官相驗，才揭發案情。

陳坦承犯行， 法院認為陳以利刃刺殺林，陳確實有殺人的直接故意，犯家庭暴力防治法、殺人罪，且陳目睹林拿武士刀相逼，心生不滿撿刀刺殺林要害，犯罪情節重大，造成家屬內心難以撫平的傷痛。