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最老死刑犯…王信福案 監委籲法部研提非常上訴
男子王信福被控指使槍殺兩名警察，判死刑定讞十三年未執行，今年七十二歲是最高齡死刑犯。監察委員王美玉、高涌誠昨表示，全案僅憑單一「孤證」，此唯一證據也有違經驗法則，監察院司法及獄政委員會通過調查報告，籲請法務部研議提起非常上訴及再審。
法務部表示，法務部不就個案審認判斷，會將監察院資料轉請台灣高檢署分案研議是否提再審之訴，並轉文最高檢察署由檢察總長審酌是否提非常上訴。
一九九○年發生嘉義雙警槍擊命案，王信福被控與陳榮傑等人至嘉義船長卡拉ＯＫ店唱歌喝酒起衝突，將手槍交給陳榮傑，扶陳手肘指著二警稱「結掉這兩個」，陳對二警各射一槍致死；陳被判死刑已槍決，王逃亡被捕，二○一一年判死刑定讞。
王美玉表示，確定判決是依陳的陳述，未與王當庭對質，有違憲法法庭去年憲判字第十二號判決主文第一項後段意旨，因此陳的證述應不具證據能力，不能作為有罪論斷依據。
她指出，關鍵證據稀少且欠缺真實性擔保，監院詢問過當天在場其他人證詞都無法證明王命令陳，也沒看到扶手肘；歷審判決引述吳姓證人在警詢時證詞，指王案發前交「一樣東西」給陳，但吳後來在審理時稱被警察刑求教他這樣說。
她說，缺乏物證，全憑共同被告與證人證詞，又出現刑求指控，至今遍尋不著偵查錄音帶，判決傷害司法公信力，嚴重侵害人民訴訟權、生命權，「不能再有第二個江國慶」，死刑是重典極刑，國家機器要剝奪一個人生命，須遵守嚴格的正當法律程序及有嚴格證據，不能草率採用孤證。
高涌誠表示，抓一個人的手對兩人連開二槍，均正中眉心，不符經驗法則；憲法法庭訂於四月廿三日進行死刑是否違憲言詞辯論，由王信福案領銜，監院調查認為是冤案，會將調查報告送憲法法庭參考。
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