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北市銀樓遭搶！老闆父子掛彩送醫 嫌逃2小時落網掉出槍彈

杏國董事長李志文否認內線交易

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導

藥品製造商杏輝醫藥集團旗下子公司「杏國新藥股份有限公司」董事長李志文、副董事長李易達及發言人李宛頻等八人，於2022年間，涉嫌洩漏杏國利多或利空重大消息給親友，親友各獲利或避損數十萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分十路搜索，訊問8人，全案朝證券交易法之內線交易方向偵辦。

杏輝、杏國新藥副董事長李易達訊後無保請回，杏輝、杏國董事長李志文面對媒體詢問否認內線交易，並表示是誤會。

藥品製造商杏輝醫藥集團旗下子公司「杏國新藥股份有限公司」董事長李志文、副董事長李易達及發言人李宛頻等八人，於2022年間，涉嫌洩漏杏國利多或利空重大消息給親友，親友各獲利或避損數十萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分十路搜索，訊問8人，全案朝證券交易法之內線交易方向偵辦，杏輝、杏國董事長李志文（圖）否認內線交易。記者胡經周／攝影
藥品製造商杏輝醫藥集團旗下子公司「杏國新藥股份有限公司」董事長李志文、副董事長李易達及發言人李宛頻等八人，於2022年間，涉嫌洩漏杏國利多或利空重大消息給親友，親友各獲利或避損數十萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分十路搜索，訊問8人，全案朝證券交易法之內線交易方向偵辦，杏輝、杏國董事長李志文（圖）否認內線交易。記者胡經周／攝影
藥品製造商杏輝醫藥集團旗下子公司「杏國新藥股份有限公司」董事長李志文、副董事長李易達及發言人李宛頻等八人，於2022年間，涉嫌洩漏杏國利多或利空重大消息給親友，親友各獲利或避損數十萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分十路搜索，訊問8人，全案朝證券交易法之內線交易方向偵辦，杏輝、杏國董事長李志文（圖）否認內線交易。記者胡經周／攝影
藥品製造商杏輝醫藥集團旗下子公司「杏國新藥股份有限公司」董事長李志文、副董事長李易達及發言人李宛頻等八人，於2022年間，涉嫌洩漏杏國利多或利空重大消息給親友，親友各獲利或避損數十萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分十路搜索，訊問8人，全案朝證券交易法之內線交易方向偵辦，杏輝、杏國董事長李志文（圖）否認內線交易。記者胡經周／攝影
藥品製造商杏輝醫藥集團旗下子公司「杏國新藥股份有限公司」董事長李志文、副董事長李易達及發言人李宛頻等八人，於2022年間，涉嫌洩漏杏國利多或利空重大消息給親友，親友各獲利或避損數十萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分十路搜索，訊問8人，全案朝證券交易法之內線交易方向偵辦，杏輝、杏國董事長李志文（圖）否認內線交易。記者胡經周／攝影
藥品製造商杏輝醫藥集團旗下子公司「杏國新藥股份有限公司」董事長李志文、副董事長李易達及發言人李宛頻等八人，於2022年間，涉嫌洩漏杏國利多或利空重大消息給親友，親友各獲利或避損數十萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分十路搜索，訊問8人，全案朝證券交易法之內線交易方向偵辦，杏輝、杏國董事長李志文（圖）否認內線交易。記者胡經周／攝影

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