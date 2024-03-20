買郭台銘連署書 國民黨前中常委范成連下線11人遭判刑

國民黨前中常委范成連為支持鴻海創辦人郭台銘連署參選總統，去年10月籌措2000萬元現金，與新竹縣新埔鎮代表會主席王增基、前桃園縣觀音鄉長黃茂實等人發放多達500餘萬元賄款，並找來宗親、友人，甚至透過王增基經營的加油站收購連署書。新竹地院將協助收購連署書的劉姓站長、范姓宗親等11人依交付賄賂罪，各判處2至6月不等有期徒刑。

范成連開庭時否認犯行，他籌備的2000萬並非行賄款，因為想向郭董展現誠意，因此出錢請王增基幫忙設置連署站。他拿了200多萬給王增基，都是行銷、行政支出，包括場地租金開銷等。王增基也供稱，他認為台灣經濟需要郭董，也希望若衝高連署到百萬票，郭董會考慮出來選，因此最後答應范成連要求。

起訴書指出，范成連去年10月4日下午，前往王增基經營的加油站，要求王增基以每份400元募集連署書，當場交付現金160萬元，並陸續提供4000份空白連署書，以及郭台銘競選辦公室背心及大型影印機1台、小型影印機4台，作為募集連署書之用。去年10月7日晚間，再由范姓宗親轉交80萬元給王增基。

王增基收受賄款後，去年10月5日、6日7日及11日等4天，以其所營加油站為連署據點，指示加油站劉姓站長處理連署、發放賄款等事宜，並向前來加油及鎮內民眾告知每提交1份連署書，即可獲得400元報酬。

不少民眾得知後紛紛傳播此訊息，總計共募得3510份連署書，其中2000份連署書陸續交由范成連自行收回，其餘1510份連署書，劉姓站長於去年10月14日前往連署總站交付站內工作人員。

王增基去年10月5日在加油站辦公室，交付20萬元、500份空白連署書給宜蘭章姓友人，讓章男在宜蘭縣某超市以400元對價，收購約300份連署書；王後續又聯繫黃、李、朱、戴、鍾、范、梁等7名友人，分別交付2萬至8萬要求幫忙收購連署書。同日范成連在竹北市家樂福商場，交付40萬元與范姓宗親，范姓宗親再透過光復連署黃姓站長、牛埔連署站吳姓工作人員對外募集購得連署書共496份。

法官認為，劉姓站長、范姓宗親與王增基7名友人、黃姓站長、吳姓工作人員等共11人，所為有損及選舉之公正性，但考量其等非被連署人，且未實質獲得巨大利益，僅協助同案被告范成連、王增基收購連署書，一時失察，觸犯重典，最終依交付賄賂罪，各判處2至6月不等有期徒刑。