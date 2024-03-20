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不只陳宗彥！鄭文燦、羅致政影片疑雲 檢方查案都還未給答案

聯合報／ 記者房荷庭蔣永佑／台北即時報導

前立委羅致政。圖／本報資料照片
前立委羅致政。圖／本報資料照片

行政院前發言人陳宗彥涉接受業者性招待、關說案，台南地檢署分案查一年沒進度遭質疑，綠營政治人物鄭文燦羅致政大選前陸續爆出的可疑影片、錄音檔案，台北、新北兩大地檢署也都還沒給答案。

鄭文燦與女子進出房間影片、立委羅致政與蔡英文總統的41分鐘錄音檔兩案，台北地檢署都因當事人提告而分案稱要調查，但至今仍只能告訴外界的答案是「偵辦中」。

去年10月底，臉書粉專「Next逆襲」流出疑為鄭文燦與女子進出房間影片，鄭文燦回應，他不是影中人，影片由4段不同時間的影像剪接而成，各段畫面時間不連續、穿著不同；後續散布的照片也是昏暗模糊、無法識別拍攝脈絡，目的就是為了擴大影射效果。

另外，檢方偵辦羅致政與蔡英文的41分鐘錄音檔案件中。羅致政被爆流出疑似與蔡英文對談長達41分鐘的錄音檔，內容主要是羅勸蔡找宮廟的「老師」協助改運，消災解厄。當初羅致政也提告，但北檢至今仍未結案。

至於羅致政在總統及立委大選前，被爆出多部不雅片在網路瘋傳，重創選情，最後以些微之差敗給國民黨葉元之，中止三連霸之路。羅致政雖第一時間指控影片是境外勢力深偽造假的介選抹黑伎倆，並立刻提告，但據悉檢調以AI深偽辨識軟體檢測，結果「不全然為假」，新北地檢署對此僅表示「一切正依法偵辦中」。

影片 羅致政 鄭文燦 陳宗彥

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