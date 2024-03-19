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米酒換連署書 郭台銘土城連署站負責人緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

何姓男子擔任郭台銘、賴佩霞新北市土城學府連署站負責人，卻在菜市場內公然以米酒換連署書，遭新北地檢署緩起訴。圖／聯合報系資料照片
何姓男子擔任郭台銘、賴佩霞新北市土城學府連署站負責人，卻在菜市場內公然以米酒換連署書，遭新北地檢署緩起訴。圖／聯合報系資料照片

去年總統大選前，一名何姓男子擔任鴻海集團創辦人郭台銘、賴佩霞爭取參選正、副總統的新北市土城學府連署站負責人，去年10月初在2個菜市場內增設行動連署站，竟在連署站公然設置「連署換米酒」等標語，播放「歡迎連署，手持身分證連署郭台銘，米酒帶回家」錄音，遭檢舉被依涉犯正副總統選舉罷免法送辦。新北地檢署考量何男無前科，且坦承犯行、深表悔悟，命他向公庫繳交2萬元後緩起訴。

檢方調查，何男自去年9月20日起擔任土城學府連署站負責人，後來為了加大連署力道，於隔月初決定深入一般民眾最常出入的菜市場，最後決定在人來人往的學府市場及延吉市場增設行動連署站，藉由上述標語及錄音，向民眾宣傳凡連署支持郭台銘，即贈送每人1瓶600毫升的米酒，已達對連署人行求、期約、交付賄賂的賄選要件。

經查，何男於10月17至25日期間，共收集到張姓、 劉姓、鍾姓、魏姓等民眾的連署書。警調查辦後，在何男手機截圖和現場監視器畫面都證實此事，何男也坦承不諱。

檢察官考量何男無前科僅一時失慮，犯後坦承犯行並深表悔悟，經此司法偵查程序應有所警惕，處分他緩起訴。緩起訴期間為1年，何男收到緩起訴處分命令通知書後，3個月內應支付2萬元給公庫。

標語 郭台銘

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