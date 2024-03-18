五億生是同志？高中導師駁：他暗戀女生一年、氣男性好友打屁股

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，台中地院今天再開庭，傳喚賴生的母親、高中導師、輔導老師、戶政人員等4人，賴生的施姓導師證稱，她擔任賴生導師兩年，沒看過賴生有同志傾向，曾氣男同學打他屁股而生氣反應，也暗戀同班女同學一年，告白被拒後，有情緒崩潰，曾寫道歉信給女生「無法控制對妳的強烈情感」。

台中地院今天上午針對五億生案，賴姓死者與夏姓男子有無結婚真意，再行釐清，今天傳喚賴生母親、施姓高中導師、翁姓輔導老師、張姓戶政人員到庭作證。

施姓女導師說，她是賴生二、三年級的導師，賴生表現不錯，前幾名，個性安靜，有跟一名男同學比較要好，不過賴生曾經向她反映，該名男同學在打鬧時「打屁股」，賴生不喜歡，還說已告知該好友多次，因好友繼續，才會跟導師反映，後來叫來該名男同學後，男同學也說是「好玩」。

施女說，未發現賴生有同性戀傾向，賴生在高二時有暗戀一名女同學，高二下學期期末考時，曾對女生告白，後來高三時又告白一次，但被女生明確拒絕，因此後來有偷拍女同學，被女同學制止後，女同學還告知「你這樣讓我不舒服，希望不要再這樣」，當時賴生回訊「只要我想得到的，沒有得不到的」、「你好自為之」等語，讓女同學感覺受到威脅，因此有請輔導老師介入。

翁姓輔導老師則說，賴生在高一時，曾因與同學因誤會有肢體衝突，手有揮到同學，因此有數次的訪談，賴生在高三時，則是因為告白女同學被拒絕，有情緒較失控的狀況，僅訪談賴生一次，但賴生有提到，沒有威脅的意圖，只希望女同學能當面告知為何不喜歡她的理由。

檢察官今也在詢問證人的過程中，有勘驗賴生寫給心儀女同學的道歉信，賴生在信中寫到「因為無法控制強烈情感，而做出那些讓你討厭的事，實在是對不起」等語，施女也作證，該封道歉信是女同學交付，當時女同學認為拒絕賴生告白後，賴生傳訊「你好自為之」的言語，讓女同學感覺不舒服後，才將相關記錄，交給校方反映。

施女也作證，賴生是喜歡女生，沒有看到賴生有與同性戀傾向，賴生喜歡班上一名女同學很長時間，喜歡的很強烈，家裡知道這個狀況，還考慮要介紹其他女朋友給賴生。