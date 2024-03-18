男子開車帶開山刀辯稱要砍野草 被法官打臉罰8千元

林姓男子今年2月間駕車行經台南市安平區，違停紅線遭警察盤查，被查獲車上有開山刀、BB槍各1把、BB槍彈1罐。林辯稱開山刀是為了要釣魚砍野草，並拿BB槍趕野狗；但台南地院法官認為開車並沒有需要攜帶開山刀、BB槍或BB槍彈，認為林攜帶刀及BB槍彈沒有無正當理由，不採信他的說詞，依違反社會秩序維護法裁罰8千元。

裁定書說，林於今年2月22日晚間11點20分，在台南市安平區駕駛車輛違停紅線，遭警察臨檢盤查，警方目視車內有開山刀、BB槍各1把、BB槍彈1罐而當場查獲，警方認林違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械移送台南地方法院台南簡易庭審理。

林於警訊時辯稱，他所購買的開山刀是為了要釣魚砍野草，並拿BB槍趕野狗，沒有使用涉犯刑事案件。法官認為，駕駛車輛並無需要攜帶開山刀、BB槍或BB槍彈，林攜帶開山刀、BB槍及BB槍彈並無正當理由，林的抗辯無可採。