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男子開車帶開山刀辯稱要砍野草 被法官打臉罰8千元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓男子今年2月間駕車行經台南市安平區，違停紅線遭警察盤查，被查獲車上有開山刀、BB槍各1把、BB槍彈1罐。林辯稱開山刀是為了要釣魚砍野草，並拿BB槍趕野狗；但台南地院法官認為開車並沒有需要攜帶開山刀、BB槍或BB槍彈，認為林攜帶刀及BB槍彈沒有無正當理由，不採信他的說詞，依違反社會秩序維護法裁罰8千元。

裁定書說，林於今年2月22日晚間11點20分，在台南市安平區駕駛車輛違停紅線，遭警察臨檢盤查，警方目視車內有開山刀、BB槍各1把、BB槍彈1罐而當場查獲，警方認林違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械移送台南地方法院台南簡易庭審理。

林於警訊時辯稱，他所購買的開山刀是為了要釣魚砍野草，並拿BB槍趕野狗，沒有使用涉犯刑事案件。法官認為，駕駛車輛並無需要攜帶開山刀、BB槍或BB槍彈，林攜帶開山刀、BB槍及BB槍彈並無正當理由，林的抗辯無可採。

法官審酌，扣案開山刀刀刃鋒利，BB槍外型仿真像黑色手槍，BB槍彈發射足以造成人或動物傷害，且查獲地點為不特定第三人得自由通行場所，林當時駕駛車輛違停於道路邊，確無正當理由在公共場所攜帶刀刃鋒利具有殺傷力開山刀、黑色BB槍、BB槍彈，對公眾自有造成危險虞慮，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，裁罰8千元。案可抗告。

林姓男子今年2月間駕車行經台南市安平區，違停紅線遭警察盤查，被查獲車上有開山刀、BB槍各1把、BB槍彈1罐。林辯稱開山刀是為了要釣魚砍野草，並拿BB槍趕野狗；但台南地院法官認為認為林攜帶刀及BB槍彈沒有無正當理由，不採信他的說詞，依違反社會秩序維護法裁罰8千元。警察示意圖／聯合報系資料照片
林姓男子今年2月間駕車行經台南市安平區，違停紅線遭警察盤查，被查獲車上有開山刀、BB槍各1把、BB槍彈1罐。林辯稱開山刀是為了要釣魚砍野草，並拿BB槍趕野狗；但台南地院法官認為認為林攜帶刀及BB槍彈沒有無正當理由，不採信他的說詞，依違反社會秩序維護法裁罰8千元。警察示意圖／聯合報系資料照片

台南 警察 違停

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