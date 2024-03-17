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不堪吸毒兒家暴…老婦請求子「喪失繼承權」 卻遭法院1理由駁回

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名黃姓男子吸毒成癮，且曾動手毆母，並多次恐嚇要殺了她，黃母聲請保護令獲准，也因對黃男心寒，恐他與手足爭產滋事，向法院請求黃男喪失繼承權。但南投地院法官認為，繼承權尚未發生，由於繼承權不存在，因此駁回黃母聲請。

判決書指出，黃男為其黃家長子，但因吸毒不學好，先前曾因毒癮發作毆母，遭攔阻後並未收斂，更變本加厲傳訊息威脅母親，黃母為此聲請保護令獲准，但黃男沒在怕保護令，至今仍持續威脅並恐嚇其母親，說要殺了她，令黃母恐懼心寒。

黃母也憂心她過世後，吸毒的長子依法將有繼承權，他後續必然會為了繼承財產，與其手足爭產滋事，造成無端爭執，因此未雨綢繆，向南投地方法院聲請對黃男判決喪失繼承權。但經南投地院民事庭審理後，最終判決駁回黃母聲請。

南投地院法官認為，繼承人在被繼承人過世前，只有因繼承開始而取得的期待權，但沒有所謂的既得權；被繼承人過世後，才有繼承權。而因黃母目前仍在世，繼承權尚未發生，因此黃母請求喪失的繼承權不存在，明顯無理由，因此予以駁回。

但法官也說明，繼承人黃男倘若確有對被繼承人黃母有重大虐待或侮辱情事，只需黃母表示其不得繼承，即構成「民法」第1145條第1項第5款喪失繼承權之事由。

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南投司法大廈。圖／本報資料照
南投司法大廈。圖／本報資料照

南投 吸毒 恐嚇 毒品 繼承人 繼承權

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