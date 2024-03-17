不滿外送員擋道！男掏武士刀架脖上還「持槍瞄準」恐嚇

桃園市八德區一名游姓男子，因不滿在社區樓下接送友人時，出入口被外送員擋住，涉持武士刀抵住外送員脖子，再持槍瞄準對方，並毆打成傷。桃園地院近日審理，認為游男僅因外送員擋住出入口就施以恐嚇手段，依犯恐嚇危害安全罪處游男有期徒刑5月，得易科罰金。

判決指出，游男2019年10月17日晚間10點多，在桃園市八德區一處社區門口，開著小客車要搭載友人離去，因不滿一名外送員擋住車輛出入，竟持武士刀抵住外送員的脖子，再持玩具槍瞄準對方，並與友人共同徒手毆打外送員，導致外送員上腹壁挫傷、左頸擦挫傷等。

桃園地院審理，游男持武士刀、槍恐嚇外送員，犯刑法恐嚇危害安全罪。游男基於同一動機、目的，在密接的時、地內，先持武士刀抵住外送員脖子、再持槍瞄準的作為，屬於數個舉動接續施行，應論以接續犯之一罪。

法官審酌，游男僅因不滿外送員擋住車輛出入，就持武士刀抵住對方脖子，且持槍瞄準外送員，恐嚇手段讓外送員心生畏懼；念及游男犯後坦承犯行，態度尚可，而外送員已具狀撤回告訴，最終依犯恐嚇危害安全罪，處游男有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。