快訊

獨／「我不能沒有女人！」雷洪昔擁6妻妾 為情賭輸認錯揭問題

持續探底！日月潭水情創今年新低 驚現「巨魚」困淺灘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿外送員擋道！男掏武士刀架脖上還「持槍瞄準」恐嚇

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區一名游姓男子，因不滿在社區樓下接送友人時，出入口被外送員擋住，涉持武士刀抵住外送員脖子，再持槍瞄準對方，並毆打成傷。桃園地院近日審理，認為游男僅因外送員擋住出入口就施以恐嚇手段，依犯恐嚇危害安全罪處游男有期徒刑5月，得易科罰金。

判決指出，游男2019年10月17日晚間10點多，在桃園市八德區一處社區門口，開著小客車要搭載友人離去，因不滿一名外送員擋住車輛出入，竟持武士刀抵住外送員的脖子，再持玩具槍瞄準對方，並與友人共同徒手毆打外送員，導致外送員上腹壁挫傷、左頸擦挫傷等。

桃園地院審理，游男持武士刀、槍恐嚇外送員，犯刑法恐嚇危害安全罪。游男基於同一動機、目的，在密接的時、地內，先持武士刀抵住外送員脖子、再持槍瞄準的作為，屬於數個舉動接續施行，應論以接續犯之一罪。

法官審酌，游男僅因不滿外送員擋住車輛出入，就持武士刀抵住對方脖子，且持槍瞄準外送員，恐嚇手段讓外送員心生畏懼；念及游男犯後坦承犯行，態度尚可，而外送員已具狀撤回告訴，最終依犯恐嚇危害安全罪，處游男有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。

桃園市八德區一名游姓男子，因不滿在社區樓下接送友人時，出入口被外送員擋住，竟先持武士刀抵住外送員脖子，再持槍瞄準外送員，隨即毆打成傷。圖／報系資料照
桃園市八德區一名游姓男子，因不滿在社區樓下接送友人時，出入口被外送員擋住，竟先持武士刀抵住外送員脖子，再持槍瞄準外送員，隨即毆打成傷。圖／報系資料照

外送員 恐嚇 桃園

延伸閱讀

外送員不給賒帳！男爆氣領錢丟地「我都能當你爸了」 網友轟爆

影／外送員嗨了！ 趁停紅燈當街跳科目三 高雄警將開罰

抱怨外送員遲到！輪椅男凌晨3點半現身 老闆嘆：太幸福才學會埋怨

什麼情況會給外送員小費？ 網曝2狀況豪灑小費：太辛苦了

相關新聞

北市酒店外遇害！香港「姜牧師」遭砍2刀直播喊痛 衝突原因曝光待釐清

香港網媒創始人兼記者「姜牧師」姜嘉偉，今4時許，在台北市中山區林森北路409號酒店外人行道，疑與剛結束酒店消費的客人爆發...

影／去年穿越馬路遭撞死…台南3歲童爸爸背起她背包 投入交安關懷

去年5月8日3歲余姓女童在台南市成功路、忠義路口過斑馬線時遭車撞死，父親余志祥投入對交通安全的維護與關懷，催生成立台南市...

不堪吸毒兒家暴…老婦請求子「喪失繼承權」 卻遭法院1理由駁回

南投一名黃姓男子吸毒成癮，且曾動手毆母，並多次恐嚇要殺了她，黃母聲請保護令獲准，也因對黃男心寒，恐他與手足爭產滋事，向法...

不滿外送員擋道！男掏武士刀架脖上還「持槍瞄準」恐嚇

桃園市八德區一名游姓男子，因不滿在社區樓下接送友人時，出入口被外送員擋住，涉持武士刀抵住外送員脖子，再持槍瞄準對方，並毆...

女嬰送醫揭疑受虐多處瘀青 生母為宜蘭失聯移工…警搜索照護者

桃園一名移工之女染諾羅送醫，但身上被發現多處不明瘀青，被院方通報疑似兒虐。據悉，女嬰生母為宜蘭縣失聯移工，平常照護案童的...

一家三口遭追咬…狠男持獵槍爆頭堂妹愛犬 姪子目睹：小狗頭部有一個洞

桃園市一名邱姓男子因自己和妻兒曾遭堂妹所飼養的小狗追咬，心生不滿持獵槍近距離爆頭射殺小狗，還被在附近和朋友玩耍的姪子目擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。