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涉貪遭押近9個月 課長復職無望還告中油討百萬欠薪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，扯出煉製事業部其他弊案，黎姓課長被控採購收賄，被羈押近9個月，依規定被中油處停職處分，事後黎男起訴後由法院交保，他爭取復職被中油打槍，另提民事訴訟跟中油追討停職全薪及復職前薪水共108萬元，法院審理後，認定中油處分合乎規定，判黎男敗訴。

判決指出，黎男為中油儲運課長，前年2月間，檢調查出黎辦理的「自記式長期紀錄液位/溫度計及偵測儀一批」換購案涉貪，黎男護航廠商得標，將兩種不同產品併同一標案招標，廠商得標後，再交付20萬元給黎男。

檢調偵辦後，認定黎男收賄，同年2月25日經橋頭地檢署聲押禁見獲准，檢方偵結，依違背職務收受賄賂罪將黎起訴，案件移審法院後，黎因否認犯行，證詞牴觸，被法院裁定續押，直到同年11月11日才以25萬元交保停押。

黎男涉貪被羈押近9個月，中油公司依內部「工作人員考核獎懲注意事項」處以停職，停職期間僅領3分之1薪水，換算每月約3萬2000多元。

黎男交保停押後，向中油爭取復職，但全案目前仍在橋頭地院審理中，黎復職無望，他向立委陳情也無果，去年4月間向中油提告，認為他交保後停職原因就消滅，中油要補給他停職期間未領的全薪。

另外，停職原因消滅後，依規定最遲也應在1個月內讓他復職，中油卻藉故推託，因此從去年1月起至他提起民事訴訟這段時間，中油應付他每月9萬6000多元全薪，包含停職期間及復職前薪水，合計應賠他108萬元。

中油反駁，稱黎男犯行仍在審理中，並移送懲戒法院，是否被判刑還未確定，因此不符復職規定；中油每月給付3分之1薪水，已高於基本工資，停職、暫不許復職及給付薪水，都合乎公司規定。

橋頭地院審理後，法官認為中油復職規定是指「未受徒刑之執行者」，黎男涉貪一案仍在審理程序中，判決尚未出爐，並不符公司復職規定，因此黎以停押為由申請復職，並無任何憑據。

法官綜合事證，認定中油對繼續停職或准予復職有裁量權，「停止羈押」並非爭獎懲注意事項所定「應許其復職」情形，中油並未違反規定，判黎男敗訴。可上訴。

台灣中油公司煉製事業部。本報資料照片
台灣中油公司煉製事業部。本報資料照片

中油 薪水

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