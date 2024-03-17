7縣市快閃抗議微罪不記點…他點2大問題 修法本末倒置

行政院會日前拍板通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，列舉十項微罪不開放檢舉記點，行人零死亡推動聯盟今天上午發起全台7縣市串連快閃，籲退回修法草案。國民黨議員李明賢對於中央將修法微罪不開放檢舉，批評恐本末倒置，並點出兩大問題，不僅加重員警負擔，也會讓交通更糟糕。

今天有路權團體發動快閃行動，要全台快閃過馬路大富翁，李明賢說，他舉例政院版「違規臨時停車類」，包括橋樑、隧道、圓環、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車；甚至，公車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內臨時停車，都不在民眾檢舉之列。也就是說，未來這些重點項目要靠警察或科技執法來處理，根本力有未逮，

另外，他認為，政院版修法忽略民眾檢舉對於違規也有遏阻效果，大幅限縮檢舉項目，不僅加重警方負擔，反而也會讓交通更糟糕。

李明賢提到，可預期的是，未來違停勢必會變多，包括人行道違停、公車招呼站被違停，這些情況又豈能讓警方執法減少呢？所以路權團體即將發動快閃他支持，這同樣考驗著政府如何應變，執政者不能在車本主義、人本主義之間飄移擺盪不定，總要拿出具體解決方案。