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新竹裝訓部副車長持棍虐狗奪命 上訴認錯換緩刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹裝訓部一名戰車副車長吳姓中士，去年不滿同袍在營區飼養的小黑狗半夜吼叫打擾他的睡眠，竟持警棍猛打小黑狗，將狗打到頭骨破裂、多處骨折內出血，無法自主呼吸，不治死亡，新竹地院審理終結，吳被依違反動保法判刑2月，併科罰金20萬元；吳上訴主張已認錯道歉，希望法官從輕量刑，二審合議庭法官認為吳犯行明確，一審判決無誤駁回上訴，但考量吳犯後態度良好，且已遭部隊汰除，允以緩刑2年，但仍須向公庫支付20萬元。

經查，該名吳姓中士遭爆料，去年半夜在新竹縣湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部前，持棍棒猛打營區內養的小黑狗，事後，其他人將奄奄一息的小黑狗送醫，但仍因傷勢嚴重不治死亡，同袍看不下去PO網，才讓事件曝光，全案經新竹憲兵隊移送檢方偵辦。新竹地院審理終結，依違反動保法故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，將吳判刑2月，併科罰金20萬元。

吳男提起上訴，主張對自身所為極為後悔抱歉，原為職業軍人也因本案無法服役而退伍，請求法官從輕量刑。

二審合議庭法官認為，吳男犯行明確，一審判決並無超過法定刑度，又沒濫用法官自由裁量權限，與罪刑相當，也沒違背比例、公平原則，一審判決無誤，吳男上訴無理由，將其駁回。

不過，由於吳男先前無前科，因一時疏失犯罪，犯後已坦承犯行，態度良好，並賠償本案醫療費用，且也因本案無法服役而退伍，已付出重大代價，法官審酌允以緩刑2年。但是，為使吳確實知所警惕，並深刻了解法律規定及守法重要性，避免再犯，還是應該課予一定條件的緩刑負擔，才能讓吳從中記取教訓，因此，命吳應於判決確定起一年內，向公庫支付20萬元。

黑狗示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照
黑狗示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照

動保法 新竹 睡眠

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