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馬國情侶攜14公斤海洛因闖關 台中機場攔下重判無期徒刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

馬來西亞歐姓男子和林姓女友貪圖免費來台玩、賺5000元馬幣，替運毒集團運輸14公斤、404包第一級毒品海洛因來台，外觀以「燕菜粉」掩護但入境台中機場就被抓。台中地院指出，運毒惡行是在運輸行為本身，不應以是否流入市面為減刑理由，判2人均無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

檢調查，歐男、林女貪圖私利，答應運毒集團關姓男子，綽號「阿和」、「永樂安妮」等不詳人士運毒，由集團支付2人來台機票、住宿及旅費1700元馬幣，還有運毒報酬5000元馬幣，並將海洛因夾藏在「燕球標燕菜粉」2個紙盒內，連同燕窩、糖果餅乾等混入掩護。

2023年7月13日歐、林在馬國吉隆玻某酒店前取貨，隔天14日就攜毒搭機到越南，並於下午3點多抵達台中清泉崗機場，結果海關安檢發現紙箱內疑似有毒品，隨即通報調查局航業處查獲，開箱起獲404包總重14公斤的海洛因，依現行犯逮捕歐、林。

台中地院審理時，歐男、林女均矢口否認，歐辯稱沒有要運毒的意思，他不知道裡面是毒品，「阿和」只有說裡面是馬來西亞土產，林則說自己是單純和歐來台灣玩。

法院查，歐男自稱和關男認識2年多，僅見過「阿和」一次面不知本名，可見彼此無信賴關係，且國際社會周知東南亞是毒梟取得海洛因重要來源，歐、林沒有詳細確認內容物就帶來台，顯有運毒不確定故意。

法院也發現，歐自稱在馬國當貨運司機月收入約3000元馬幣，林擔任化妝師收入不穩，僅約1000元馬幣，還有欠銀行8000元馬幣，2人答應免費出國玩、住宿，回台還能獲得5000元馬幣酬勞，投資報酬率驚人，更可證明2人清楚運輸的東西不尋常。

法院也說，歐、林運輸的海洛因雖及時查獲沒流入市面，但運毒的惡行是在「運輸行為」本身，更是毒品危害社會源頭，其是否流入市面，不宜作為酌減其刑的理由，且2人犯後否認避重就輕，運輸的海洛因重達14公斤，純質也有10.9公斤，數量龐大，不予減刑。

法院審理後依共同犯運輸第一級毒品罪，判歐男、林女均無期徒刑，均褫奪公權終身，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

毒品 清泉崗機場 馬來西亞

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