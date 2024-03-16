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板橋車站搶酒起糾紛 一人遭毆成植物人 逞凶男判刑4年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋車站內去年7月發生鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷頭部，當場失去意識，緊急送醫搶救無效成植物人，新北地院日前依傷害致人重傷罪，判刑4年，可上訴。

判決指出，去年7月26日下午2時許，板橋車站一樓南3門內發生打架受傷意外，救護人員到場發現遊民陳姓男子（50歲）頭部受傷，當場失去意識，緊急送醫搶救無效成植物人。

動手打傷人的街友陳姓男子（52歲）與受傷送醫的陳男，均是警方列管的街友。「我有動手打他，沒想到這麼嚴重。」經警方調查，涉案陳男不滿所買的酒，遭受傷的陳男搶走，他一氣之下持工地使用的黃色工具帽朝頭部攻擊，而被打的陳男則應聲倒地。

被打的陳男因後腦勺大力撞擊地面，致創傷性硬腦膜下血腫與蜘蛛網膜下腔出血、右側肋骨骨折、呼吸衰竭等傷害，送醫後呈現植物人狀態，無法言語，自行恢復之可能性偏低。新北地院日前將打人陳男依傷害致人重傷罪，判刑4年，仍可上訴。

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新北市板橋車站內去年7月發生鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷頭部，當場失去意識，緊急送醫搶救無效成植物人，新北地院日前依傷害致人重傷罪，判刑4年。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋車站內去年7月發生鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷頭部，當場失去意識，緊急送醫搶救無效成植物人，新北地院日前依傷害致人重傷罪，判刑4年。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋車站內去年7月發生鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷頭部，當場失去意識，緊急送醫搶救無效成植物人，新北地院日前依傷害致人重傷罪，判刑4年。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋車站內去年7月發生鬥毆意外，遊民陳姓男子疑遭同為街友陳男打傷頭部，當場失去意識，緊急送醫搶救無效成植物人，新北地院日前依傷害致人重傷罪，判刑4年。記者王長鼎／翻攝

植物人 火車站 街友 鬥毆

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