快訊

「林烏龍」出現了！ 丸亀製麺贈一整年「免費吃麵」 網友秒曬爸爸身分證

廣達獲利創紀錄…賺一股本 擬配9元現金股利

把握好天氣！周末氣溫漸升逾30度 吳德榮：下周大陸冷氣團下探10度以下

13歲少女網戀水電工 傳裸照還獻出處女身

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名13歲少女3年前透過網路交友軟體結識從事水電工的鄧姓男子並交往為男女朋友，少女不僅依鄧男要求傳送裸照並兩度與鄧發生親密性行為，少女母親事後檢查女兒手機，驚見裸照始追出上情怒報案提告。新北地院日前依妨害性自主罪判刑1年7月，可上訴。

判決指出，現年22歲從事水電工鄧姓男子於2021年7月間，透過網路交友軟體結識一名當時年僅13歲少女，互通訊息後交往為男女朋友，鄧男不僅兩度與少女發生親密性行為，少女在鄧男要求還以手機自拍兩張裸照傳送給鄧觀賞。

因少女近來常獨自外出，事後少女母親察覺有異，檢視女兒手機發現女兒傳訊「我們下次見面是啥時」、「我隨時都行」，又看到對方回訊「露全身」，驚覺事情不單純才逼問出上情，一怒之下報案提告。

鄧男到案後坦承所有犯行，且供稱所有聊天紀錄與裸體照片已刪除，同時原使的舊手機因出車禍摔壞，已沒有任何少女裸照，加上已與少女家屬調解成立，少女事後也表示，「我不想對他提告，我滿喜歡他的。」新北地院日前依對未滿14歲女子為性交罪及製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，判刑1年7月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

交友軟體 提告 裸照

延伸閱讀

布蘭妮愈脫愈兇背面全裸還不夠 索性正面光光給大家看

「社會課」自述遭酒後猥褻…獸父辯11歲少女說謊成性 法官判3年8月

15歲少女不會游泳...遭惡男拖入海中性侵 比基尼驗到DNA辯稱：她邀請的

《請回答1988》珍珠「9年後變這樣」！制服照公開可愛萌娃→學霸少女　唯一不變的是超Q臉頰肉

相關新聞

無期刑假釋再犯要服完殘刑 違憲

男子謝朝和犯強劫（強盜）而強姦罪遭判無期徒刑，服刑十八年假釋後，又因竊盜罪被判一年二月徒刑，假釋被撤銷，依修正後刑法須服...

「無期徒刑本質是終身監禁」 違憲判決大法官有異見

憲法法庭昨判決無期徒刑假釋再犯一律再關廿五年規定違憲，但大法官蔡宗珍、朱富美均認為，無期徒刑本質上是終身監禁，立法建置撤...

「卡神」答話太大聲 法官：這不是菜市場

「卡神」楊蕙如被控利用舉辦WTA女子職業網球賽機會，詐領補助款九七七萬元，檢方起訴楊女求處重刑；台北地方法院昨天開庭，楊...

13歲少女網戀水電工 傳裸照還獻出處女身

新北市一名13歲少女3年前透過網路交友軟體結識從事水電工的鄧姓男子並交往為男女朋友，少女不僅依鄧男要求傳送裸照並兩度與鄧...

男裝「這個」在前女友機車上 分手不快樂！57天後挨告

高雄24歲王姓男子與陳姓女子於去年分手，王男竟潛入陳女住家地下室，將GPS定位器裝設在陳機車排氣管上，直至57天後，陳因...

高雄騎士滿身酒味直盧警 一條金項鍊讓他拒測繳18萬元

張姓男子昨晚6時許騎機車未戴安全帽，在高雄市鳳林三路遭警網攔查，因滿身酒味且感測器測試亮紅燈，警方將機車鑰匙拔除，張卻直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。