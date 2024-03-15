快訊

MLB／誰是田中真美子？與大谷翔平同樣熱血不認輸

麥當勞全台點餐系統當機！公司回應了

老婆花花認了碰毒喊「跟我老公無關」 阿沁驗尿結果出爐！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

士檢書記官涉偷拍還侵占贓證物 監守自盜檢再起訴求重判

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地檢先前偵辦書記官林男涉嫌偷拍案，意外發現林男利用平時管理贓證物庫的機會，涉嫌侵占公有物、妨害電腦使用等，檢方偵結依違反貪污治罪條例等罪起訴林男。

起訴指出，林男2013年調至士林地檢擔任書記官。2021年3月13日至2023年3月10日間負責管理贓證物庫，是法定公務員，明知應在案件確定後依檢方處分命令將贓證物發還、銷毀、拍賣、留作公用、移送相關機關處理等，卻利用機會行不法。

檢方調查，林男4度從贓物待銷毀區取走證物，包含5支手機、筆電、針孔攝影機及3張記憶卡等，將公有財物據為己有；此外，林男曾3度趁接觸偵辦案件證物機會，對含有妨害秘密偷拍影像的光碟、隨身碟，將裡面的影像複製到個人隨身碟。

士林地檢表示，去年偵辦林男涉嫌偷拍違反個資法等案件，經檢察官起訴後，日前法院雖判有罪，檢方仍任林男無悔悟之心，造成被害人傷害甚巨，今提起上訴請求二審法院撤銷原判，依法重判嚴懲。

檢方辦案期間發現林男另涉嫌監守自盜，深入追查後一併偵結，認林男另涉違反貪污治罪條例之侵占公有財物罪、刑法公務員利用職務上機會無故取得公務電腦電磁紀錄等罪嫌，依法起訴，請求法院從重量刑。

檢方強調，林男不知潔身自愛，利用擔任書記官之便從事不法，檢方深感痛心，除調查應負刑事及行政責任外，已強化全地檢署反偷拍監測，並嚴密公務上物品保管策進作為，積極保護被害人權益及維護機關安全。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

侵占 偷拍 公務員 檢察官

延伸閱讀

士院法官吸乳女書記官喊「再5分鐘就好」 他聲請換法院審理成功

相關新聞

無期徒刑假釋再犯罪得重關25年 憲法法庭判「不分輕重」違憲

男子謝朝和犯懲治盜匪條例等罪遭處無期徒刑，關18年後於2009年1月22日假釋，因竊盜被判1年2月刑，假釋撤銷，依200...

「甜心議員」林穎孟爆前夫家暴 林致光聲明：她離婚前索近千萬

有「甜心議員」之稱的台北市前議員林穎孟涉貪，偵查中交保的100萬元是前夫、誠泰銀行少東林致光所出，林致光後退保，換林女籌...

王光祿案無罪確定 王美玉：肯定判決實現司法正義

原住民王光祿持槍狩獵案非常上訴成功，最高法院昨天改判無罪確定。監察委員王美玉今天說表示，肯定非常上訴判決理由與監察院調查...

士檢書記官涉偷拍還侵占贓證物 監守自盜檢再起訴求重判

士林地檢先前偵辦書記官林男涉嫌偷拍案，意外發現林男利用平時管理贓證物庫的機會，涉嫌侵占公有物、妨害電腦使用等，檢方偵結依...

高雄阿伯嗆「要給市長砰砰」 陳其邁考量弱勢不追究...檢不起訴

高雄73歲李姓男子不滿社會局申請補助須檢附文件，他向吳姓71歲表妹訴苦後，竟借手機致電民進黨高市黨部，開嗆遇到市長要給他...

新竹縣長楊文科涉天坑案 調查局北機站被控洩密回應了

新竹縣長楊文科被控涉竹北天坑案，有周刊前日報導，新竹地檢署指揮調查局新竹縣調站及北機站偵辦，並在縣長官邸找到禮券、報告疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。