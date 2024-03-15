士檢書記官涉偷拍還侵占贓證物 監守自盜檢再起訴求重判

士林地檢先前偵辦書記官林男涉嫌偷拍案，意外發現林男利用平時管理贓證物庫的機會，涉嫌侵占公有物、妨害電腦使用等，檢方偵結依違反貪污治罪條例等罪起訴林男。

起訴指出，林男2013年調至士林地檢擔任書記官。2021年3月13日至2023年3月10日間負責管理贓證物庫，是法定公務員，明知應在案件確定後依檢方處分命令將贓證物發還、銷毀、拍賣、留作公用、移送相關機關處理等，卻利用機會行不法。

檢方調查，林男4度從贓物待銷毀區取走證物，包含5支手機、筆電、針孔攝影機及3張記憶卡等，將公有財物據為己有；此外，林男曾3度趁接觸偵辦案件證物機會，對含有妨害秘密偷拍影像的光碟、隨身碟，將裡面的影像複製到個人隨身碟。

士林地檢表示，去年偵辦林男涉嫌偷拍違反個資法等案件，經檢察官起訴後，日前法院雖判有罪，檢方仍任林男無悔悟之心，造成被害人傷害甚巨，今提起上訴請求二審法院撤銷原判，依法重判嚴懲。

檢方辦案期間發現林男另涉嫌監守自盜，深入追查後一併偵結，認林男另涉違反貪污治罪條例之侵占公有財物罪、刑法公務員利用職務上機會無故取得公務電腦電磁紀錄等罪嫌，依法起訴，請求法院從重量刑。