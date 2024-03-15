撿地上的雨衣遮雨成竊盜犯？法官判無罪：髒雨衣價值低
鄭姓男子在滂沱大雨中撿地上的髒雨衣擋雨，被檢方依竊盜罪起訴，鄭否認犯罪，辯以為雨衣是沒人要的，台北地院審理認為，雨衣價值甚低，且置放於地上，不是吊掛於在架上或門上，鄭沒有犯意，判他無罪。
檢方指控，鄭某日下午乘車抵達台北市松山區周武大樓前，因當時下起滂沱大雨，鄭沒隨身雨具，為求擋雨，竊取張姓市民放置大樓前的黃色兩截式雨衣1套，張對鄭提告，鄭犯刑法竊盜罪。
鄭坦承下大雨時撿起雨衣遮雨使用，否認竊盜，他說，這套雨衣髒髒的，放在樓下路邊的地上，以為是沒人要的，沒有要偷的意思。
法官調查，依監視器錄影影像截圖，竊盜案贓物的髒雨衣外觀色澤暗淡，明顯不是全新的東西，而且價值甚低，案發時，雨衣直接置放在大樓門外的地上，不是吊掛於架上或門上或者放置於別的器物、傘架或車子上。
法官認為，鄭姓男子撿起雨衣時，可能認為是無主棄置物，依檢方起訴證據，也無法證明鄭基於竊盜決意下手行竊，依罪疑唯輕原則不能論罪，檢方所提證據，不足以證明犯罪，判鄭無罪。可上訴。
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