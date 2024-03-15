撿地上的雨衣遮雨成竊盜犯？法官判無罪：髒雨衣價值低

鄭姓男子在滂沱大雨中撿地上的髒雨衣擋雨，被檢方依竊盜罪起訴，鄭否認犯罪，辯以為雨衣是沒人要的，台北地院審理認為，雨衣價值甚低，且置放於地上，不是吊掛於在架上或門上，鄭沒有犯意，判他無罪。

檢方指控，鄭某日下午乘車抵達台北市松山區周武大樓前，因當時下起滂沱大雨，鄭沒隨身雨具，為求擋雨，竊取張姓市民放置大樓前的黃色兩截式雨衣1套，張對鄭提告，鄭犯刑法竊盜罪。

鄭坦承下大雨時撿起雨衣遮雨使用，否認竊盜，他說，這套雨衣髒髒的，放在樓下路邊的地上，以為是沒人要的，沒有要偷的意思。

法官調查，依監視器錄影影像截圖，竊盜案贓物的髒雨衣外觀色澤暗淡，明顯不是全新的東西，而且價值甚低，案發時，雨衣直接置放在大樓門外的地上，不是吊掛於架上或門上或者放置於別的器物、傘架或車子上。