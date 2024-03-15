快訊

根本不是普通人！「5件事認識田中真美子」4特質完全就是大谷翔平理想型 還撞臉婆婆引熱議

LINE免費貼圖4款來了！用柴犬獻愛另一半 曖昧必用「抱抱」圖案撒嬌

吃便當會染菜花？醫：不止生殖器 「這些部位」都可能感染

撿地上的雨衣遮雨成竊盜犯？法官判無罪：髒雨衣價值低

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鄭姓男子在滂沱大雨中撿地上的髒雨衣擋雨，被檢方依竊盜罪起訴，鄭否認犯罪，辯以為雨衣是沒人要的，台北地院審理認為，雨衣價值甚低，且置放於地上，不是吊掛於在架上或門上，鄭沒有犯意，判他無罪。

檢方指控，鄭某日下午乘車抵達台北市松山區周武大樓前，因當時下起滂沱大雨，鄭沒隨身雨具，為求擋雨，竊取張姓市民放置大樓前的黃色兩截式雨衣1套，張對鄭提告，鄭犯刑法竊盜罪。

鄭坦承下大雨時撿起雨衣遮雨使用，否認竊盜，他說，這套雨衣髒髒的，放在樓下路邊的地上，以為是沒人要的，沒有要偷的意思。

法官調查，依監視器錄影影像截圖，竊盜案贓物的髒雨衣外觀色澤暗淡，明顯不是全新的東西，而且價值甚低，案發時，雨衣直接置放在大樓門外的地上，不是吊掛於架上或門上或者放置於別的器物、傘架或車子上。

法官認為，鄭姓男子撿起雨衣時，可能認為是無主棄置物，依檢方起訴證據，也無法證明鄭基於竊盜決意下手行竊，依罪疑唯輕原則不能論罪，檢方所提證據，不足以證明犯罪，判鄭無罪。可上訴。

滂沱大雨示意圖。圖／聯合報系資料照片
滂沱大雨示意圖。圖／聯合報系資料照片

提告 監視器 竊盜

延伸閱讀

喝甘草止咳水驗成毒獲判無罪 法院批國人用藥模式扭曲

台中醉男跨坐機車猛催油門被抓酒駕 法院認「不算駕駛」判無罪

拿走心儀女子安全帽想告白 嘉義男被當小偷送辦...法官判無罪

影／竊盜通緝犯落網竟找表妹領走贓物 他無保請回失聯警方急追

相關新聞

律師團堅持上訴 釐清原住民狩獵權

王光祿案雖經總統特赦，但王光祿與一路協助他的律師團選擇繼續上訴，原住民法扶中心花蓮分部主任、律師林秉嶔表示，一來是總統特...

布農族人王光祿持槍狩獵 爭11年無罪確定

二○一三年，布農族人王光祿為完成高齡母親的心願，持土造長槍獵捕保育類動物被判三年半定讞，二○二一年被蔡英文總統特赦，但「...

涉共諜案 歸亞蕾妹等4人起訴

高雄市退伍軍人協會秘書長歸亞蒂（金馬影后歸亞蕾胞妹）、理事長劉萬禮、海軍退役少將孫海濤、作家祝康明，被控收受大陸資金拉攏...

撿地上的雨衣遮雨成竊盜犯？法官判無罪：髒雨衣價值低

鄭姓男子在滂沱大雨中撿地上的髒雨衣擋雨，被檢方依竊盜罪起訴，鄭否認犯罪，辯以為雨衣是沒人要的，台北地院審理認為，雨衣價值...

影／1人消費7000？高雄夜店酒客不滿太貴起衝突 警查辦反遭辱罵

莊姓男子今天凌晨在高雄市苓雅區某酒吧消費，認為店家帳單灌水，與店長起口角，並和店長的朋友朱姓男子在店外衝突。警方到場要帶...

捶壞停車場繳費機！高雄男出國爽玩20天返台才知成了通緝犯

出國20天剛返台不久的高雄63歲陳姓男子周二晚開車行經鳥松區中正路時，因開車抽菸還使用手機，遭巡警上前盤查，經身分查核，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。