檢界「退案王」不滿職務評定未達良好 打行政訴訟結果輸了

宜蘭地檢署前檢察官吳志成辦案正確率低於全國平均值，且偵辦案件屢屢被檢察長和主任檢察官退件，被戲稱「退案王」，他2022年退休後，不滿2019年的年終職務評定為「未達良好」，提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴。最高行政法院認為檢察首長可依檢察官職務評定辦法評定判斷是否「未達良好」，駁回吳上訴確定。

職務評定，評核的項目包括學識能力、品德操守、敬業精神及辦案品質等。

吳志成畢業於中興大學法律系，司法官訓練所28期結業，曾任花蓮、宜蘭地檢署主任檢察官，他2022年6月7日自願退休生效；除本案外，吳也對2020、2021年的年終職務評定未達良好、吃丙提行政訴訟，都被駁回。吳也因違法簽結、不傳被告等事證明確，遭監察院彈劾，移送懲戒法院。

最高行政法院表示，檢察官職務評定是檢察首長對所屬檢察官在評定年度內，人格素質、工作態度與表現的高度屬人性綜合評價，受評檢察官是否「未達良好」，涉及檢察首長對此等評定事項的判斷餘地及裁量權行使，除非判斷或裁量有恣意濫用或其他違法情事，法院的司法審查應予適度尊重。

最高行指出，檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，依法院組織法相關規定，對外行使職權雖享有獨立性，但對內在檢察體系關係中，基於「檢察一體」原則，有服從長官指揮監督的義務，因此關於檢察官個案職務執行，自得由檢察首長依職評辦法評定判斷是否「未達良好」。

宜蘭地檢署依職務評定辦法評核，以吳志成2019年度偵查結果正確率偏低，及其他個案職務執行上有違反職務義務、怠於執行職務等情為由，報經法務部核定、銓敘部審定後，評定他年終職務評定為「未達良好」。