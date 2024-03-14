工程師因金錢觀掐死馬國女大生 二審不辯殉情「痛哭認殺人」

土木工程師陳柏諺2022年因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，再掰「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」。死者家屬怒斥陳故意殺人，希望判處死刑，莫讓台灣淪為馬籍學生地獄。士林地方法院依殺人罪判陳無期徒刑，台灣高等法院今行準備程序，陳只盼改判15年徒刑，其餘殺人事實都不再爭辯。

法官整理爭點，第一是自首之減刑，第二是刑法第57條的犯後態度，第三點則是檢察官具體求刑死刑，而陳（32歲）想判15年徒刑。因陳和檢方都僅針對量刑上訴，準備程序今天即旋即結束，並定4月25日審理。

陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月密集聯繫，10月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，涉一手掐脖一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死她後逃離現場。陳返回新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住一命。

陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。檢方指出，一般民俗信仰，凶嫌為了防止死者報仇，才會遮著眼睛，避免看到凶手。

陳後來翻供，辯稱是受蔡女囑託而掐死她，還約好「一起死」。陳還說是蔡女託夢，希望他講實話，他伸右手掐脖2次，蔡女雙手合十，他不忍心放手，但蔡女叫他拿抱枕遮臉，他才掐脖殺人。陳說犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

一審言詞辯論時，陳向死者雙親道歉，再提出冥婚「對不起，讓你們失去寶貝女兒...希望你們同意把女兒嫁給我」的請求。

告訴代理人表示，陳和蔡女熟識僅一周，根本不可能謀為同死，陳掐死人還買吃的，沒在現場吞藥自殺，反而逃回鶯歌。告待質疑，蔡女和家人關係好，即使有輕生念頭，怎會沒有遺書？用掐脖的方式尋短很殘忍，本案明顯是殺人，陳畏罪自殺不成，並請士院參酌長榮大學馬籍女大生遭殺害案，判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄。

士院發現陳柏諺案發1個月前就上網查詢「殺女友度他成佛」「號稱信佛卻專殺身邊人」等文章，認為陳與死者金錢觀不同，也對於死者花錢的方式頗感壓力，因感情的想法有時較為極端、挫折忍受度低而殺人，判他無期徒刑。

陳和檢方皆上訴，高院今行準備程序，陳一改過去的辯詞，他今承認殺人，並說「感到很抱歉」。

法官為了確認陳柏諺的意思，特地詢問「是說要殺死蔡女嗎？」陳稱是，並說動機是因為金錢爭執，他想討回一些錢而起糾紛。

陳認為無期徒刑過重而上訴，法官詢問他想要判多久？這時陳突然哭泣，並說父母已經六十多歲，他希望能盡孝道，希望判他15年徒刑。對於一審時「加工自殺」「謀為同死請求免刑」的主張，陳全都放棄，也不再聲請任何調查。

檢察官上訴仍求處死刑，告訴代理人也表示沒有意願和陳調解，二審審理將僅限於科刑。

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