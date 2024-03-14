「王光祿法案」兩會互踢皮球 原民：還會有下一個王光祿

原住民王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，大法官解釋後也無法獲救濟，2021年5月20日蔡英文總統首度行使總統赦免權特赦王光祿，但只「免刑不免罪」，等於認定他有罪，但不用入監服刑；檢察總長替王光祿提非常上訴，最高法院今逆轉撤銷有罪確定判決，自為改判王光祿無罪確定。

台灣原住民族政策協會理事長陳旻園指出，此一判決支持原民護衛傳統文化，但被視為「王光祿法案」的「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法草案」遲遲沒有下文，此一辦法若不推出，原民狩獵動輒觸法，「還會有下一個王光祿」。

布農族人王光祿為了年邁母親想吃肉，持土造長槍獵殺保育類動物，被警方以違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「野生動物保育法」逮捕判刑，引發原住民族狩獵文化與自製獵槍等爭議。憲法法庭兩年前釋憲，要求立法明確規定自製獵槍定義，保護原住民安全從事合法狩獵。內政部和原民會一年前預告「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法草案」，明定由部落或獵人組織負起保管獵槍、安全使用教育等責任。

草案指出，原住民自製獵槍之能力及設備不足，導致槍枝設計及結構不完善，使用時容易造成意外傷亡。為輔助原住民製造具安全性之獵槍，明訂自製獵槍的組成零件，應使用內政部許可、購自國外槍廠進口的獵槍主要組成零件。而原民若要申請這些零件，必須參加自製獵槍安全使用訓練，取得合格證明文件，希望讓之原民獵人具備正確用槍觀念、知識及技術，認識並遵守狩獵規範及文化。此一安全使用訓練由原民會自行辦理或委託部落團體共同辦理訓練。