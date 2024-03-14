聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳時中作證 曝BNT疫苗採購資料
美麗島電子報董事長吳子嘉去年指衛生福利部前部長陳時中「靠疫苗Ａ了一億美元」，陳提告求償一千萬元，台北地方法院昨開庭，陳時中作證提及與ＢＮＴ公司談妥採購五百萬劑、每劑四十三美元，吳子嘉說與郭台銘採購的疫苗一劑價差十三美元，稱陳「貪汙未遂」六五○○萬美元。
陳時中說，政府當時疫苗政策包括扶植國產疫苗、多樣性採購國外疫苗，採購程序先由疾病管制署（ＣＤＣ）蒐集資料，由專家小組討論疫苗是否有效、採購與否、大致購買數量等，再交給採購小組定案後，由ＣＤＣ報請行政院後採買。
二○二○年九月間，東洋、雅各臣分別來洽談採購事宜，但兩家提出數量龐大，政府不可能跟單一公司購買如此大量疫苗，且雅各臣只有意向書，未提出正式授權而破局。
二○二○年十月卅日東洋曾提出公文，數量及價格為兩百萬劑、每劑七八點三六美元，不含冷鏈費用及稅金，「金額太高了，我沒有辦法同意」，東洋隨後也對外宣布採購案無法繼續。
陳時中表示，二○二○年十一月十一日與ＢＮＴ總公司聯繫，雙方洽談順利，數量及價格為五百萬劑、每劑四十三美元；隔年一月八日，因對方不同意新聞稿中出現「我國」二字，疾管署改為「台灣」，ＢＮＴ公司事隔一周以全球供貨問題為由暫緩採購案，未將合約回傳。
吳子嘉庭末說，感謝陳時中到庭將資料公諸於世，衛福部與德國ＢＮＴ公司確有個失敗合約，內容為五百萬劑、每劑四十三美元，而郭台銘成功以每劑卅美元採購疫苗，一劑落差十三美元，總價差高達六五○○萬美元，稱陳時中是「貪汙未遂」。
陳時中回應，郭台銘是以一千五百萬劑談價碼，非五百萬劑，數量差距大，且政府與ＢＮＴ公司洽談是訂三月供應，郭台銘則是九月，時間上也有落差；再者，買貴跟貪汙未遂不同，邏輯上講不通，完全是惡意汙衊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言