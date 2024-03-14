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陳時中作證 曝BNT疫苗採購資料

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉因曾於政論節目表示「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，遭陳時中（中）提告求償一千萬元。陳時中昨出庭作證。記者曾原信／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉因曾於政論節目表示「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，遭陳時中（中）提告求償一千萬元。陳時中昨出庭作證。記者曾原信／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉去年指衛生福利部前部長陳時中「靠疫苗Ａ了一億美元」，陳提告求償一千萬元，台北地方法院昨開庭，陳時中作證提及與ＢＮＴ公司談妥採購五百萬劑、每劑四十三美元，吳子嘉說與郭台銘採購的疫苗一劑價差十三美元，稱陳「貪汙未遂」六五○○萬美元。

陳時中說，政府當時疫苗政策包括扶植國產疫苗、多樣性採購國外疫苗，採購程序先由疾病管制署（ＣＤＣ）蒐集資料，由專家小組討論疫苗是否有效、採購與否、大致購買數量等，再交給採購小組定案後，由ＣＤＣ報請行政院後採買。

二○二○年九月間，東洋、雅各臣分別來洽談採購事宜，但兩家提出數量龐大，政府不可能跟單一公司購買如此大量疫苗，且雅各臣只有意向書，未提出正式授權而破局。

二○二○年十月卅日東洋曾提出公文，數量及價格為兩百萬劑、每劑七八點三六美元，不含冷鏈費用及稅金，「金額太高了，我沒有辦法同意」，東洋隨後也對外宣布採購案無法繼續。

陳時中表示，二○二○年十一月十一日與ＢＮＴ總公司聯繫，雙方洽談順利，數量及價格為五百萬劑、每劑四十三美元；隔年一月八日，因對方不同意新聞稿中出現「我國」二字，疾管署改為「台灣」，ＢＮＴ公司事隔一周以全球供貨問題為由暫緩採購案，未將合約回傳。

吳子嘉庭末說，感謝陳時中到庭將資料公諸於世，衛福部與德國ＢＮＴ公司確有個失敗合約，內容為五百萬劑、每劑四十三美元，而郭台銘成功以每劑卅美元採購疫苗，一劑落差十三美元，總價差高達六五○○萬美元，稱陳時中是「貪汙未遂」。

陳時中回應，郭台銘是以一千五百萬劑談價碼，非五百萬劑，數量差距大，且政府與ＢＮＴ公司洽談是訂三月供應，郭台銘則是九月，時間上也有落差；再者，買貴跟貪汙未遂不同，邏輯上講不通，完全是惡意汙衊。

吳子嘉 疫苗 衛福部 郭台銘 陳時中

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