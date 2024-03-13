每票500元或1千元買票 民雄鄉代會前主席認罪獲改判

嘉義縣民雄鄉民代表會前主席周榮茂前年底拚連任鄉代落選，又涉以每票500元或1000元，拜託樁腳協助買票，一審認他犯選罷法中交付賄賂罪判刑4年、褫奪公權5年，周上訴後認罪，且原審對其行賄票數多認定2票，二審今改判3年8月、褫奪公權5年，可上訴。

台南高分院指出，周榮茂為2022年民雄鄉鄉民代表第2選區候選人，蔣姓、陳姓、王姓女子及蔡姓男子均為周的支持者。前年11月5日競選總部成立後至同年月13日前某日下午，由蔣女請蔡前去通知陳女前往競選服務處，陳女抵達競選服務處後，由周請託陳女以家戶為單位及以1票500元買票，蔣女並將3萬元交給陳女作為買票資金，向吳姓選民等9人及其家屬共29票。

蔣女為求周當選，前年10月下旬某日，在嘉義某超商門市附近，將2萬1000元交付王女，其中5000元向她及同選區內家屬共5人行賄，剩餘1萬6000元則是請託王女向其他選民買票，向簡姓選民等3人及其家屬共17票。

台南高分院合議庭表示，周榮茂行賄的票數，原審多認定2票，蔣女行賄的票數，原審多認定3票，認定事實有瑕疵。周、蔣女對蕭姓選民已達交付賄賂的程度，原審認為僅止於期約，認事用法也有誤會。

合議庭認為，周於偵查、原審中否認犯罪，在二審已經坦承犯罪。蔣女於偵查、原審中認罪，二審仍然認罪，又作證指稱周就上開犯行具有犯意聯絡。周、蔣女於二審更有悔過態度，原審量刑未及審酌。

因此，周、蔣女上訴，主張原審量刑過重等有理由，且原判決並有行賄票數等認定違誤之處，將周、蔣女部分撤銷改判，另蔡部分幫助交付賄賂犯行，罪證明確，駁回上訴。

合議庭認周犯交付賄賂罪處3年8月、褫奪公權5年，蔣女犯交付賄賂罪處2年2月、褫奪公權4年。另蔡幫助犯交付賄賂罪處6月、褫奪公權3年部分，維持一審判決，全案可上訴。