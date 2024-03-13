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上櫃公司「地心引力」涉掏空3.1億、內線交易 董事長100萬交保
上櫃公司地心引力公司（3629）董事長陳寬聰、前財務長陳敏俊與稽核主管葉甄芸等人，涉於2018年致2019年間，未經詳實評估便投入3.1億引進7款手機遊戲，又於2019年間，涉嫌內線交易買賣股票，不法獲利約2000餘萬，涉犯證券交易法之內線交易、特別背信。台北地檢署昨指揮調查處兵分19處搜索，訊後諭知陳寬聰100萬交保、10名被告5萬至100萬不等交保，其餘請回。
檢調獲報，陳寬聰、陳敏俊與葉甄芸等6人於2018年至2019年間，未經公司內控制度及辦理資產評估，投入1000萬美金，折合新台幣3.1億，引進7款新手機遊戲。而7款遊戲中，有5款手遊遊上市，但上架結果不如預期，致公司虧損。
檢調查出，2019年9月12日，地心引力公司在重大訊息觀測站公布私募1萬6500張股票的重大消息，葉甄芸、營業員與親友涉嫌內線交易，不法獲利約達2000餘萬。
北檢昨指揮調查局台北市調查處執行搜索19處，依涉犯證券交易法171條第1項第1款之內線交易、同項第2款之特別背信等罪嫌，訊問董事長共21人。訊後諭知陳寬聰100萬交保、陳敏俊30萬交保、葉甄芸7萬交保、8名被告5萬至100萬不等交保，其餘請回。
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