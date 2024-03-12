「雞排妹」標題下留言「台灣認證破麻…」 男網友公然侮辱被判拘役

彰化縣林男在網路留言惹風波，被判處拘役50天，得科科罰金。記者簡慧珍／攝影

臉書「爆料公社」貼出「『雞排妹』才剛宣布『下車』！16天後閃當日本醫生娘」訊息，彰化縣林姓網友在貼文留言區留言「台灣認證破麻 外銷日本」，「雞排妹」鄭采云不甘受辱而提告，彰化地方法院依犯公然侮辱罪判處林男拘役50日，得易科罰金。可上訴，

判決書指出，法官根據林嫌在法庭自白犯罪，審酌他公然在不特定人得共見共聞的社群網站上發出貶損鄭采云的人格及社會評價的言論，所為實不足取，惟考量被告終能坦承犯行，並衡酌他的素行、犯罪目的、手段、所生損害、生活狀況及智識程度等一切情狀，判決拘役50天，並諭知易科罰金折算標準，以示懲儆。

據了解，這件官司發生在爆料公社2022年11月間貼出標題為「「『雞排妹』才剛宣布『下車』！16天後閃當日本醫生娘」貼文，林嫌到下方留言區留言「台灣認證破麻 外銷日本」，被「雞排妹」鄭采云提告。

林嫌在彰化地檢署偵訊時坦承留言，但否認有任何妨礙名譽犯行，辯稱「我沒指名道姓，我也沒有在講誰，我覺得我就像是在聽一個演講或演唱會，我在台下與旁邊的人討論，貼文中的故事主角我也不知道是誰，我只是以我當下的心境及配合她一直以來的負面新聞，所做的心理結論…這是在開玩笑」等語。

檢方認為，在貼文下面留言，從一般人的角度足徵林嫌討論人物是雞排妹，且「台灣認證破麻」很明顯是辱罵雞排妹，「外銷日本」一語隱含「嫁女即賣女」等性別歧視、輕蔑、貶損，其言論內容足以貶損雞排妹的社會評價、人格、名譽，亦使不特定人對雞排妹的人格和外在名譽產生不利觀感等，使雞排妹感到難堪、羞辱。檢方依公然侮辱罪嫌將林男提起公訴。