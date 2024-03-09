新北18歲男帶15歲少女回家愛愛 因這原因獲輕判
新北市剛滿18歲朱姓男子去年帶15歲女網友回家過夜還發生性行為，事後傳訊道歉並有心和解，新北地院日前以18歲之人對於14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪，輕判3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。
判決指出，從事物流理貨員朱姓男子去年5月時，剛滿18歲邀請透過網路交友軟體結識的15歲女網友，初次約會便帶回家過夜並發生性行為後，事後為女網友家屬發現報案提告。
「我想看到的是妳變好」、「我能方便找妳的家長聊天嗎」、「我有心想找你們和解，能給我個機會嗎？」朱男事後透過社群軟體傳送上述訊息給女網友，希望能獲原諒並和解，女網友有點按「愛心符號」回應。
新北地院認為朱男有坦承犯行且有悔意，檢視二人社群軟體紀錄，也認為雙方互動親密且關係熱絡，日前以18歲之人對於14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪，輕判3月徒刑，得易科罰金9萬元，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言