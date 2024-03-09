新北18歲男帶15歲少女回家愛愛 因這原因獲輕判

新北市剛滿18歲朱姓男子去年帶15歲女網友回家過夜還發生性行為，事後傳訊道歉並有心和解，新北地院日前以18歲之人對於14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪，輕判3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，從事物流理貨員朱姓男子去年5月時，剛滿18歲邀請透過網路交友軟體結識的15歲女網友，初次約會便帶回家過夜並發生性行為後，事後為女網友家屬發現報案提告。

「我想看到的是妳變好」、「我能方便找妳的家長聊天嗎」、「我有心想找你們和解，能給我個機會嗎？」朱男事後透過社群軟體傳送上述訊息給女網友，希望能獲原諒並和解，女網友有點按「愛心符號」回應。