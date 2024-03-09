桶屍案／從間接證據推論 呈現國民情感

蔡姓酒店小姐殺害陳姓男友並用水泥封屍，本案在毫無直接證據、死者死因不明下，國民法官仍依殺人等四罪重判蔡27年6月刑。圖／聯合報系資料照片 蔡姓酒店小姐為數百萬元債務、感情等糾紛，殺害陳姓男友並用水泥封屍，本案在毫無直接證據、死者死因不明下，國民法官仍依殺人等四罪重判蔡廿七年六月刑；法界分析，國民法官為素人，證據力門檻相對職業法官寬鬆，從本案有罪、中高刑度分析，呈現出了國民情感。

有職業法官說，殺人、貪汙等重罪對證據要求一向嚴謹，神岡桶屍案初期陷入膠著，起訴時也毫無直接證據，不論是對一般職業法官、國民法官都是很大的考驗，若由職業法庭審理不論是否有罪、量刑輕重，可能都會和國民法官帶入的觀點不同。

也有法官認為，國民法官從一般民眾角度出發，從間接證據的構築下做出有罪心證，門檻可能會比職業法官低，但本案關鍵仍是缺乏直接證據，加上二審高分院、三審最高法院檢視證據嚴格，上訴後有一定機率被撤銷。

本案偵查、公訴蒞庭期間，台中地檢署一共動用八名檢察官，目的是強化間接證據，佐以經驗法則說服國民法官。公訴檢察官張凱傑說，他開宗明義就向合議庭表示本案完全沒有「直接證據」，連死者確切死因都不得而知，但死者成桶屍絕非自然死亡，諸多疑點也指向蔡女。

張凱傑提到，關鍵證據是蔡女閨密的一張自拍照，陳二○一九年三月五日失蹤後，蔡女同年四月二日就和閨密去峇里島，閨密清晨五點四十七分在桃機第一航廈的一張自拍照，墨鏡反射照出蔡女正低頭滑手機。

隨後五點五十一分，陳的女兒就收到父親傳LINE自稱要出國，還附上一張航班看板照，經比對閨密其他拍到的看板中，航班資訊一模一樣，在在顯示蔡女出國前隨身帶著陳的手機，假冒陳的身分傳給他女兒，營造陳仍在世假象。