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勾結詐團吸金數億！ACE王牌交易所虛擬幣詐騙 北檢第3波偵搜訊問營銷成員14人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
警方今天移送虛擬幣營銷團隊成員李燕南（左二）等人至台北地檢署複訊。記者房荷庭／攝影
警方今天移送虛擬幣營銷團隊成員李燕南（左二）等人至台北地檢署複訊。記者房荷庭／攝影

國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰及主謀林耿宏等12人，涉嫌勾結詐騙集團招攬投資垃圾幣吸金數億，遭聲押禁見。台北地檢署昨執行第三波偵搜，依涉犯詐欺與洗錢防制法等罪嫌，訊問虛擬幣營銷團隊成員14人。

檢方昨天指揮新北市刑大及台北市調查處兵分16路搜索，拘提14人到案，查扣現金300萬、帳冊與手機等證物。檢方昨已訊問6人，命各100萬元交保並限制出境出海。

新北市刑大今天下午移送虛擬幣營銷團隊成員陳錦暘、李燕南及姜建良共8人至北檢，目前偵訊中。據了解，陳錦暘擔任營銷團隊組織主管，李燕南涉受林耿宏指示行銷垃圾幣，姜建良則涉負責操控虛擬貨幣價格。

其中，李燕南原本擔任上櫃公司「創新新零售公司」（代號：3085）總經理，根據公開資訊觀測站公告，創新新零售公司董事會7日決議，已將李燕南轉任為顧問。

檢警查出，本案集團以傳銷手法包裝不具經濟價值的虛擬貨幣，透握社群網路行銷部分虛擬幣具有變現價值且有專業團隊帶盤操作，吸引投資人。直到投資人發現幣價直線跌落或無法流通變現，始知受騙。

檢警清查林耿宏等人的金流脈絡後，發現其他共犯，依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊成立多個分會，成員以階層化分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買空氣幣的技巧，朋分不法利潤。

檢方於今年1月間已發動第一和第二波偵搜，查扣不法資產約4億7千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法及銀行法等罪嫌移送偵辦。北檢5日向法院聲請延押潘奕彰、林耿弘、推銷虛擬幣的林若蕎、林耿宏的胞弟林耿漢、共犯林敬智、張爾杰及林婉榆等7人，兩個月獲准。

投資人 洗錢 虛擬貨幣 詐騙集團

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