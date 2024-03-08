桶屍案酒店女閨密「1張自拍」成關鍵 8名檢察官傾全力讓凶手重判

台中神岡桶屍案蔡姓酒店小姐和陳姓男友因金錢、感情糾紛，殺害陳還裝桶用水泥封屍，本案在毫無「直接證據」、死者死因不明下，國民法官仍依殺人等4罪重判蔡27年半。據了解，台中地檢署全案動用多達8名檢察官，強化間接證據、經驗法則說服法官，宣判當下連公訴檢察官都激動痛哭。

台中警方2022年10月26日在神岡廠房發現桶屍，27日先以證人身分傳喚蔡女，檢方複訊後改列被告，但第一時間認無羈押必要諭知請回，當時案情一度陷入膠著，同年11月23日才有所突破，中檢再傳蔡女到案依殺人罪嫌將她向法院聲押獲准，蔡至今已被收押1年3個多月。

據了解，該案除偵查主辦檢察官胡宗鳴，當時包括主任檢察官林宏昌、現已派連江地檢檢察長謝謂誠都加入偵訊，公訴組則由主任檢察官鄭葆琳、檢察官張凱傑、陳隆翔、林岳賢及何建寬負責。

鄭葆琳指出，檢方從層層的論證推理、時間順序，花了很大心力採用連貫性方式陳述，目的要讓國民法官容易理解，從種種間接證據的顯示，透過經驗法則判斷被告有罪。

今宣判時，張凱傑當庭也激動掩面落淚，他坦言本案蒞庭事前準備耗費大量心力，合議庭量處27年6月超過檢方求刑，確實出乎意料。

張說，他開宗明義就向合議庭說本案完全沒有「直接證據」，連死者確切死因都不得而知，法醫相驗時發現陳男皮膚已皂化、臟器組織糜爛，但遭水泥封顯然遭外力殺害，不可能是自然死亡，檢方偵查發現諸多疑點均指向蔡女，她卻回答「全是巧合。」

張凱傑提到，關鍵證據是蔡女閨密的1張自拍照，由於陳男2019年3月5日失蹤後，蔡女同年4月3日和閨密赴桃園機場要搭機去峇里島，閨密清晨5點47分在第1航廈的1張自拍照，其墨鏡反射照出蔡女低頭滑手機。

隨後5點51分，陳男的女兒就收到父親傳LINE自稱要出國，還附上1張航班看板照，經比對閨密其他拍到的看板中，航班資訊一模一樣，再再顯示蔡女出國前隨身帶著陳男手機，並假冒陳身分傳給其女兒，假冒陳仍在世假象。

陳隆翔、林岳賢也認為，檢方依4罪對蔡女求刑25至27年，合議庭判27年6月，除彰顯檢方適切求刑，也能見合議庭評議階段，對於蔡女惡性、犯後態度審酌上，反應出國民法律情感。