快訊

三大國籍航空購機戰開打 為何有銀行更愛借錢給星宇？

悠遊卡推iPhone手機貼紙卡「Super i貼卡」搭捷運 網傻眼1缺失直接干擾手機

68歲「七龍珠」作者鳥山明驟逝 經紀公司公布死因

林秉樞爆打高嘉瑜犯13罪要求輕判 高院聽了裁定...執行2年9月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨前立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，台灣高等檢察署檢察官聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定應執行有期徒刑2年9月。

林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，偷偷截取9張裸露身體的私密影像。同年11月10日，林指示秘書在臉書發文誣陷高女介入他人婚姻，隔天林在板橋馥都飯店逼高女脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高女撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃檯中；他見事件被媒體揭露，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」，再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」「不然我們會一起死」。

台灣高等法院依傷害罪判林秉樞8月徒刑，另外竊錄他人身體隱私部位、加重誹謗、強制、恐嚇、偽造私文書等罪判2年2月徒刑，全案去年7月確定。檢方不准易科罰金

台灣高等檢察署因林秉樞犯傷害、妨害秘密等13罪，先後經判決確定，依刑事訴訟法規定請高院定應執行刑。

高院認為，林秉樞對於定刑表示「於獄中已逾1年1月，亦已深刻反省，請求酌定較輕之刑」，應予核准，但妨害電腦使用罪、妨害自由、偽造文書屬不同犯罪類型，行為態樣、手段及動機都不相同，而除傷害罪外，其他各罪曾定應執行刑為2年2月。高院審酌林秉樞犯罪行為、不法及罪責程度、各罪關聯性、犯罪次數、數罪所反應被告人格特性與傾向、對被告施以矯正必要性、受刑人的年紀與社會回歸可能性等情狀，裁定應執行2年9月。

民進黨前立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷，台灣高等法院今裁定林應執行2年9月刑。圖／本報資料照片
民進黨前立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷，台灣高等法院今裁定林應執行2年9月刑。圖／本報資料照片

口罩 林秉樞 高嘉瑜

延伸閱讀

高嘉瑜稱能讓蔣萬安去選2028 本尊回了：我很容易中計嗎？

市長選舉營造一種氛圍 高嘉瑜：要把我擠出民進黨的圈子

2028藍總統人選可能是「他」？ 高嘉瑜評盧秀燕稱：看到另一個侯友宜

表態了！ 高嘉瑜2026年大選不缺席：選北市長是挑戰目標之一

相關新聞

前職棒球員陳凱倫想性侵隊友妻「拜託一次就好」 最終判1年半定讞

中華職棒富邦悍將前球員陳凱倫3年前酒後在員工餐廳女廁侵犯隊友妻子，他不顧女方反抗亂摸，還把生殖器靠近女子臉龐要求口交，女...

台南光電弊案剛與黃偉哲對質！經發局前局長陳凱凌再延押2月

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審被判8年，陳凱凌及檢方均不服上訴...

陳其邁遭歹徒冒名！接連恐嚇勒索立委？ 高市府說話了

民進黨立委近日相繼接獲不明恐嚇信件，繼黃捷、王美惠之後，立委伍麗華也接到，其中恐嚇王及伍的均是「高雄市長陳其邁」，歹徒明...

緣道觀音廟創辦人欠5984萬港幣賭債 名下精華地段佛堂3/12即將法拍

新北市淡水區緣道觀音廟創辦人李善單（本名李政賢）被法院判應給付澳門德晉博彩中介公司港幣5984萬元本金、違約金及律師費，...

林秉樞爆打高嘉瑜犯13罪要求輕判 高院聽了裁定...執行2年9月

民進黨前立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，台灣高等檢察署檢察官聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定應執行有期徒刑2年9月。

馬文君罵他「軍火掮客」涉尹清楓命案 郭璽求償300萬判決結果曝光

海軍前顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。