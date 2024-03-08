台南光電弊案剛與黃偉哲對質！經發局前局長陳凱凌再延押2月

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審被判8年，陳凱凌及檢方均不服上訴二審，改判6年5月，而陳凱凌自前年底，檢方偵查中即遭聲押獲准迄今，已逾1年多，而台南高分院以他有逃亡之虞等理由，自本月19日起延長2月。

台南地檢署偵辦光電弊案，上月底以證人身分傳喚台南市長黃偉哲外，也借提在押中的陳凱凌對質，釐清案情。據了解，該案已進入收尾階段，陳凱凌也是市府光電審查的關鍵人物，備受關注。

台南高分院指出，陳凱凌因違反貪汙治罪條例等案件，前經本院認他涉犯公務員利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，符合刑事訴訟法中「所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞」，非予羈押，顯難進行審判或執行，而有羈押必要，裁定自2023年10月19日起羈押3月。後並裁定自2024年1月19日起，延長羈押2月。

台南高分院表示，因羈押期限即將到期，經訊問陳凱凌，並聽取檢察官、辯護人意見後，認為被告仍有繼續羈押的原因及必要性，陳凱凌羈押期間自2024年3月19日起，延長2月。

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審判他應執行8年，他及檢方均不服上訴二審，今年1月底改判6年5月。