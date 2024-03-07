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想測試總統府圍欄尖刺竟「一折就彎」 他被送辦...法官判不罰
王姓男子以為保護總統府的圍欄上的尖刺很堅固，徒手去測硬度，一折就彎，警方將他移送法辦，請法官依社會秩序維護法裁處。台北地院認為，王的行為與處罰要件不符，裁定不罰。可抗告。
台北市警中正第一分局移送指出，王姓男子2023年12月28日晚間走到總統府西大門一側，徒手折彎欄杆的1個尖刺，警方獲報認為，王想藉特定事端擴大發揮，已踰越一般社會大眾觀念所容許的合理範圍。
警方移送說，王有違反社會秩序維護法「藉端滋擾公共場所」的行為，請法官對王加以裁處。
依裁定書，警察雖然認為王的行為違法，也提出現場監視器畫面照片為證，不過，王在警詢時卻辯稱，他是覺得總統府欄杆上的尖刺很漂亮，就用手去折，但一下子就彎掉了。
法官認為，王告訴警察是徒手將尖刺折彎，並沒有使用工具，還說「本來想說尖刺應該很強壯，應該是折不斷，沒想到徒手就折彎了」，由他的辯詞可以認定沒有對公共場所滋擾的本意。
裁定說，王的行為與社維法處罰要件不符，依警方卷內現存資料，沒有證據證明王違法。
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