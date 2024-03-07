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涉收購郭台銘連署書 前桃議員參選人1起訴1聲押

中央社／ 桃園7日電

曾參選桃園市議員的趙姓男子與同樣曾參選桃園市議員的蕭姓女子，涉嫌為當時要選總統的鴻海創辦人郭台銘連署書。桃園地檢署起訴趙男，昨晚帶回蕭女、訊後向桃園地方法院聲押。

桃園地檢署起訴書指出，前桃園市八德區趙姓議員參選人、前桃園市楊梅區蕭姓議員參選人，在前民進黨桃園縣黨部黃姓評議委員與郭台銘陣營聯繫連署及資金調度下，替郭台銘購買連署書。

起訴書指出，蕭女先是在去年10月2日提供趙男500份空白連署書和新台幣5萬元現金，指示趙男以發放每名連署人200元的方式替郭台銘連署。

隨後，蕭女在10月13日收取趙男取得的138份連署書時，再提供趙男300份空白連署書，並允諾會依實際交付的連署書每份200元計算，扣除已支付的5萬元後支付差額。

起訴書指出，趙男的林姓、張姓友人，以及在桃園市政府環境清潔稽查大隊擔任隊員的李姓、劉姓友人，也分頭協助趙男購買連署書；檢警去年10月27日搜索後，在趙男住處扣得尚未交付蕭女，但已簽署完成的連署書共297份。

桃園地檢署今天依違反總統副總統選舉罷免法起訴趙男，並在昨天晚間將蕭女帶回偵訊，訊後依違反選罷法向桃園地方法院聲請羈押。

桃園 連署書 郭台銘

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